Atac devastator în Ucraina: o bombă ghidată a lovit un bloc. Doi oameni au murit, iar opt au fost răniți

Un bloc de locuințe cu nouă etaje din orașul ucrainean Sumî a fost lovit vineri seară de o bombă aeriană ghidată, în timpul unui atac rusesc. În urma exploziei, două persoane au murit, iar alte opt au fost rănite, printre victime aflându-se și doi copii.
Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile locale, bomba a lovit imobilul între etajele trei și patru. Impactul a provocat distrugeri importante, iar în clădire au izbucnit incendii. Mai mulți locatari au rămas prinși sub fragmentele de beton și molozul desprins în urma exploziei.
Patru persoane, scoase de sub dărâmături
Echipele de salvare au intervenit imediat și au reușit să găsească și să evacueze în viață patru persoane care se aflau sub dărâmături. Printre cei salvați s-a numărat și un băiat în vârstă de 7 ani.
Operațiunile de căutare au continuat însă, deoarece autoritățile nu au exclus posibilitatea ca și alte persoane să fie blocate sub ruine.
Cele două persoane care au murit în urma atacului erau angajați ai Comitetului Executiv al Consiliului Municipal Sumî. Primarul orașului, Artem Kobzar, a precizat că victimele sunt un bărbat de 52 de ani și o femeie de 45 de ani.
Doi copii se află printre răniți
În total, opt persoane au fost rănite. Printre acestea se află doi copii, în vârstă de 7 și 13 ani. Potrivit autorităților, cel puțin trei dintre persoanele rănite se aflau în stare gravă.
Atacul nu a afectat doar clădirea lovită direct. Cel puțin alte patru blocuri din districtul Kovpakivskîi au fost avariate în urma atacului aerian.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat atacul și l-a descris drept „absolut inuman”. Liderul ucrainean a transmis că bomba a lovit direct imobilul, între etajele trei și patru, și a subliniat eforturile salvatorilor care au intervenit pentru scoaterea victimelor dintre ruine.
Salvatorii au continuat căutările printre ruine
Intervenția echipelor de urgență a fost îngreunată de incendiile izbucnite în clădire și de cantitatea mare de moloz. Salvatorii au lucrat pentru stingerea focarelor și verificarea zonelor în care ar fi putut exista persoane blocate.
Atacul asupra blocului face parte dintr-o operațiune aeriană mai amplă desfășurată în zona orașului Sumî.
Serhii Krîvoșeienko, șeful Administrației Militare a orașului Sumî, a declarat că aeronave rusești ar fi lansat în timpul atacului între șase și șapte bombe aeriene ghidate.
Explozii și lovituri au fost raportate și în apropierea localităților Stepanivka și Bezdryk.
Orașul Sumî se află în nord-estul Ucrainei, în apropierea frontierei cu Rusia, iar regiunea este expusă în mod repetat atacurilor în contextul războiului dintre cele două țări.