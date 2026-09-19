Atac devastator în Ucraina: o bombă ghidată a lovit un bloc. Doi oameni au murit, iar opt au fost răniți

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 09:26

Un bloc de locuințe cu nouă etaje din orașul ucrainean Sumî a fost lovit vineri seară de o bombă aeriană ghidată, în timpul unui atac rusesc. În urma exploziei, două persoane au murit, iar alte opt au fost rănite, printre victime aflându-se și doi copii.

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