România condamnă alegerile organizate de Rusia în teritoriile ocupate ale Ucrainei și în Transnistria. MAE: ”Acest demers încalcă suveranitatea”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 18 sept. 2026, 19:57

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă, vineri, organizarea ilegală a alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, în perioada 18-20 septembrie 2026, precum și deschiderea, fără acordul autorităților constituționale de la Chișinău, a unor secții de votare pentru acest scrutin în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

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