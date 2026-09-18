România condamnă alegerile organizate de Rusia în teritoriile ocupate ale Ucrainei și în Transnistria. MAE: ”Acest demers încalcă suveranitatea”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă, vineri, organizarea ilegală a alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, în perioada 18-20 septembrie 2026, precum și deschiderea, fără acordul autorităților constituționale de la Chișinău, a unor secții de votare pentru acest scrutin în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
România condamnă alegerile organizate de Rusia în teritoriile ocupate
”Desfăşurarea alegerilor în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei reprezintă o încălcare gravă a dreptului internaţional. România respinge ferm orice încercare de a valida, prin organizarea unor procese electorale, consecinţele acţiunilor ilegale ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea nu pot produce efecte juridice şi nu pot modifica statutul internaţional al teritoriilor respective”, a transmis, vineri seară, MAE, într-un comunicat de presă.
MAE: ”Acest demers încalcă suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova”
Totodată, România critică și organizarea de către Federația Rusă a scrutinului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fără acordul autorităților de la Chișinău.
”Acest demers încalcă suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova şi vine în totală contradicţie cu eforturile autorităţilor de la Chişinău şi ale partenerilor internaţionali menite să faciliteze reglementarea politică a problemei transnistrene. România reafirmă sprijinul ferm pentru suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Ucrainei şi a Republicii Moldova, în cadrul frontierelor lor recunoscute internaţional şi respinge orice acţiune unilaterală prin care Federaţia Rusă urmăreşte să submineze ordinea juridică internaţională”, se mai arată în documentul citat.
Moscova susține că rușii din Transnistria trebuie să poată vota
Reacția Bucureștiului vine după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat miercuri că autoritățile de la Chișinău nu ar avea dreptul să împiedice cetățenii ruși din regiunea transnistreană să voteze la alegerile pentru Duma de Stat, programate în perioada 18-20 septembrie. Zaharova a susținut că în regiune locuiesc peste 200.000 de cetățeni ruși.
Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a respins poziția Moscovei și a calificat drept „neprietenos” demersul de a deschide în Transnistria secții de vot care nu au fost autorizate de autoritățile de la Chișinău.
De asemenea, oficialul moldovean a pus sub semnul întrebării și cifra avansată de partea rusă privind numărul cetățenilor ruși din regiune.