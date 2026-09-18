SUA analizează retragerea a zeci de mii de soldați din Europa. Ce țări ar putea fi afectate

Pentagonul analizează o reducere semnificativă a efectivelor militare americane din Europa, iar unul dintre scenariile aflate în discuție ar prevedea retragerea a până la 40.000 de soldați.
Potrivit NBC News, un alt scenariu analizat de Departamentul american al Apărării vizează retragerea a aproximativ 25.000 de militari americani de pe continent. O eventuală reorganizare ar putea include și reducerea numărului de aeronave, nave și alte echipamente militare.
Germania, Italia și Spania se numără printre țările care ar putea fi cel mai afectate de aceste schimbări, potrivit raportului citat de TVPWorld, care se bazează pe informațiile oferite de două surse.
În prezent, aproximativ 80.000 de militari americani sunt staționați în Europa. Dintre aceștia, circa 10.000 se află în Polonia.
Evaluarea Pentagonului ajunge la Pete Hegseth
Generalul Alexus Grynkewich, comandantul Comandamentului European al SUA și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, urmează să îi prezinte vineri, 18 septembrie, secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, o evaluare inițială cu privire la configurația forțelor americane de pe continent.
Opțiunile luate în calcul nu se limitează la trupele terestre. Potrivit NBC News, analiza poate include reduceri ale efectivelor americane din forțele terestre, aeriene și navale.
O parte dintre militarii și capacitățile retrase din anumite zone ale Europei ar putea fi însă relocate. Una dintre variante presupune mutarea unor forțe în state NATO din Europa de Est, mai aproape de Rusia.
Recomandarea finală este așteptată să ajungă la Pete Hegseth până la 6 noiembrie.
De ce analizează administrația Trump reducerea efectivelor
Analiza Pentagonului a început în luna iunie și face parte din eforturile administrației Trump de a determina aliații europeni să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare convențională.
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a descris obiectivul administrației drept o NATO în care Europa să joace rolul principal în propria apărare.
Hegseth a formulat această direcție prin obiectivul unei Alianțe în care „Europa să conducă propria apărare” și să își asume „responsabilitatea principală pentru apărarea Europei”.
Astfel, eventualele reduceri ale prezenței militare americane sunt analizate în paralel cu presiunea exercitată asupra aliaților europeni pentru creșterea responsabilității și a contribuției lor la apărarea continentului.
Polonia ar putea primi o bază militară americană permanentă
Raportul privind posibila reducere a efectivelor americane în Europa apare la doar o zi după o declarație făcută de președintele Donald Trump despre o posibilă extindere a prezenței militare americane în Polonia.
Trump a declarat că au fost înregistrate „progrese majore” în direcția înființării unei baze permanente a Armatei SUA în Polonia.
Președintele american a mai spus că amplasamentul bazei ar putea fi anunțat „foarte curând”, dacă planul va fi dus la bun sfârșit.
În același timp, analiza Pentagonului include posibilitatea ca o parte dintre trupele și capacitățile militare americane să fie mutate tocmai în țările NATO din Europa de Est, în apropierea Rusiei.
Planul de retragere provoacă reacții în Congres
Posibilitatea unei reduceri de asemenea amploare a efectivelor americane din Europa a generat îngrijorări în rândul parlamentarilor americani din ambele partide.
NBC News a citat un membru republican al Congresului, care a calificat drept „absolut inacceptabilă” o reducere cu 25.000 de militari.
Parlamentarul a avertizat și asupra consecințelor pe care le-ar putea avea diminuarea resurselor militare americane.
„Nu poți descuraja rușii cu bani puțini”, a adăugat parlamentarul.
Reacțiile din Congres apar într-un context în care legislativul american a introdus deja anumite limite pentru o retragere masivă a trupelor din Europa.
Congresul a impus limite pentru reducerea trupelor
Potrivit unui proiect de lege privind politica anuală de apărare pentru 2026, Pentagonul nu poate folosi anumite fonduri pentru a menține efectivele militare americane din Europa sub pragul de 76.000 de soldați pentru o perioadă mai mare de 45 de zile.
Există însă o procedură prin care această limită poate fi depășită.
Pentagonul ar trebui mai întâi să prezinte Congresului evaluări și certificări privind securitatea, realizate de înalți oficiali din domeniul apărării. După această etapă este prevăzută o perioadă de așteptare de 60 de zile.
În condițiile în care aproximativ 80.000 de militari americani se află în prezent în Europa, o retragere de 25.000 de soldați ar coborî efectivele sub pragul de 76.000 prevăzut în proiectul legislativ, în timp ce scenariul de 40.000 ar reprezenta o reducere și mai mare.