Tatăl iubitei lui Putin a intrat într-o afacere uriașă în Arctica. Legătura cu proiectul petrolier al Rosneft

Publicat 18 sept. 2026, 10:21 Sursă The Moscow Times

Marat Kabaev, tatăl fostei gimnaste olimpice Alina Kabaeva, a devenit în primăvara anului 2026 acționar al unei importante companii de logistică implicate în proiectul petrolier Vostok Oil al gigantului rus Rosneft, potrivit unei investigații publicate de Sistema.

Distribuie articolul