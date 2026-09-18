Tatăl iubitei lui Putin a intrat într-o afacere uriașă în Arctica. Legătura cu proiectul petrolier al Rosneft

Marat Kabaev, tatăl fostei gimnaste olimpice Alina Kabaeva, a devenit în primăvara anului 2026 acționar al unei importante companii de logistică implicate în proiectul petrolier Vostok Oil al gigantului rus Rosneft, potrivit unei investigații publicate de Sistema.
Kabaev a cumpărat 25% din Taimyr Invest, companie care furnizează servicii logistice pentru Vostok Oil. Tranzacția aduce în atenție unul dintre oamenii care ar putea beneficia de dezvoltarea proiectului din Arctica rusă, investiție despre care Rosneft a anunțat că va necesita trilioane de ruble și va exploata rezerve de petrol de ordinul miliardelor de tone, scrie The Moscow Times.
Alina Kabaeva a fost descrisă în numeroase relatări de presă drept partenera lui Vladimir Putin și mama celor mai mici copii ai președintelui rus. Nici Putin, nici Kabaeva nu au confirmat public această relație.
Compania a avut probleme fiscale înainte de intrarea lui Kabaev
Taimyr Invest, compania în care Marat Kabaev a devenit coproprietar, a fost vizată în 2024 de revendicări fiscale importante. Documente din instanță au arătat că firma ar fi evitat plata unor taxe prin intermediul unor companii-paravan.
În urma a două controale, autoritățile fiscale au cerut companiei să achite taxe suplimentare de peste 3 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 35,4 milioane de dolari. La această sumă s-au adăugat amenzi de aproximativ 800 de milioane de ruble, adică 9,4 milioane de dolari.
Marat Kabaev a devenit coproprietar după emiterea acestor pretenții fiscale. Potrivit Sistema, el a declarat că decizia a venit după o discuție cu Nikolai Patrushev, fost șef al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei și consilier al lui Vladimir Putin.
Kabaev a susținut că a investit în companie pentru a-și ajuta partenerii să construiască o afacere solidă și responsabilă din punct de vedere social.
Veniturile Taimyr Invest au crescut puternic
Datele corporative citate de RBC indică o creștere semnificativă a activității Taimyr Invest.
Veniturile companiei au ajuns la 55,3 miliarde de ruble, aproximativ 652,5 milioane de dolari, în 2024. Cu un an înainte, veniturile se ridicaseră la 13,2 miliarde de ruble, echivalentul a 155,8 milioane de dolari.
În același timp, profitul net al companiei a atins 1,6 miliarde de ruble, aproximativ 18,9 milioane de dolari.
Contracte de sute de miliarde pentru proiectul Vostok Oil
Investigația Sistema menționează și compania Sinarastroikomplekt, despre care relatările din presă au afirmat că ar avea legături cu miliardarul Dmitri Pumpyansky și că ar fi contractor al Rosneft.
Sistema precizează însă că nu a putut confirma independent aceste informații în registrele publice disponibile.
Cu toate acestea, publicația a calculat că Sinarastroikomplekt a primit contracte în valoare de aproape 900 de miliarde de ruble, aproximativ 10,6 miliarde de dolari, pentru Vostok Oil, în perioada iunie 2021 – aprilie 2026. Potrivit calculului citat de investigație, acest lucru ar transforma compania în cel mai mare contractor privat al proiectului.
Rosneft dezvoltă un proiect petrolier de proporții în Arctica
Rosneft a lansat proiectul Vostok Oil la începutul lunii septembrie și a început să transporte primul țiței prin terminalul nou construit Bukhta Sever.
Pentru proiect, compania petrolieră rusă a construit și o conductă cu o lungime de 790 de kilometri, echivalentul a aproximativ 491 de mile.
Dimensiunea investiției este una considerabilă. Directorul general al Rosneft, Igor Secin, estima în 2023 că Vostok Oil va necesita investiții de aproximativ 12 trilioane de ruble, echivalentul a 141,6 miliarde de dolari.
Potrivit estimării lui Secin, baza de resurse a proiectului se ridică la 6,5 miliarde de tone de petrol și 10 trilioane de metri cubi de gaze naturale.