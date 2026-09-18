Alertă în Strâmtoarea Ormuz. Iranul anunță că a lovit un petrolier sub pavilion togolez

Gardienii Revoluției din Iran au anunțat vineri că au lovit un petrolier sub pavilion togolez în zona Strâmtorii Ormuz, potrivit unui comunicat preluat de agenția de stat IRNA, relatează AFP.
Un nou petrolier, lovit de Iran în Strâmtoarea Ormuz
”Petrolierul +Trend+, sub pavilion togolez, a fost vizat și interceptat după ce la bord a izbucnit un incendiu”, au transmis Gardienii Revoluției din Iran. Mai mult, aceștia au menționat o tentativă de ”trecere ilegală” prin Strâmtoarea Ormuz.
Incident de securitate semnalat de autoritățile britanice
În cursul serii de joi, agenția britanică de siguranță maritimă UKMTO a anunțat un ”incident de securitate în Strâmtoarea Ormuz, la 16 mile maritime (29,5 km) nord-est de Khasab, Oman”.
UKMTO nu a oferit însă detalii despre nava implicată, astfel că nu este clar dacă incidentul semnalat de agenție este același cu cel menționat de Gardienii Revoluției.
Tensiuni majore în Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz este o arteră strategică pentru comerțul cu energie, pe aici tranzitând o parte importantă din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.
Navigația în zonă a fost afectată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat la finalul lunii februarie, în urma atacurilor israeliene și americane asupra Iranului. Teheranul a restricționat trecerea prin strâmtoare, iar Washingtonul a impus, la rândul său, un blocaj asupra porturilor iraniene.
Autoritățile iraniene au anunțat intenția de a introduce taxe de tranzit și au acuzat mai multe nave că ar încerca să evite traseele stabilite de Iran. Atacurile repetate asupra vaselor din zonă au amplificat tensiunile și au contribuit la eșecul armistițiului convenit în aprilie între SUA și Iran.
În acest context, incidentul raportat vineri se înscrie într-o serie de atacuri și avarii care au afectat nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz în ultimele săptămâni. Potrivit Organizației Maritime Internaționale, 80 de incidente confirmate au fost înregistrate în Strâmtoarea Ormuz și în regiune până la 15 septembrie. În același timp, traficul maritim prin strâmtoare a scăzut puternic, pe fondul deteriorării situației de securitate.