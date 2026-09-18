Alertă în Strâmtoarea Ormuz. Iranul anunță că a lovit un petrolier sub pavilion togolez

Publicat 18 sept. 2026, 08:23 Actualizat 18 sept. 2026, 08:43

Gardienii Revoluției din Iran au anunțat vineri că au lovit un petrolier sub pavilion togolez în zona Strâmtorii Ormuz, potrivit unui comunicat preluat de agenția de stat IRNA, relatează AFP.

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