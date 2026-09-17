Rusia a avariat un pod esențial din regiunea Odesa. Transportul cerealelor către porturile de la Dunăre, afectat

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 17 sept. 2026, 18:59

Rusia a avariat un pod din regiunea Odesa, afectând semnificativ transportul cerealelor ucrainene către porturile de la Dunăre, a anunțat joi operatorul feroviar de stat Ukrzaliznîţia, citat de Reuters.

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