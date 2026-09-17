Rusia a avariat un pod esențial din regiunea Odesa. Transportul cerealelor către porturile de la Dunăre, afectat

Rusia a avariat un pod din regiunea Odesa, afectând semnificativ transportul cerealelor ucrainene către porturile de la Dunăre, a anunțat joi operatorul feroviar de stat Ukrzaliznîţia, citat de Reuters.
Transporturile de cereale, afectate de avarierea podului
Compania nu a precizat când a fost avariat podul Bilhorod-Dnistrovski și nici care este amploarea pagubelor, însă, de la începutul războiului, infrastructura critică a fost vizată de atacuri rusești aproape săptămânal.
Majoritatea transporturilor de marfă, inclusiv cele de cereale, au fost redirecționate către porturile fluviale de pe Dunăre după ce atacurile rusești au blocat porturile ucrainene de la Marea Neagră. Înainte de izbucnirea războiului, acestea gestionau aproximativ 90% din exporturile Ucrainei.
Ucraina operează trei porturi fluviale pe Dunăre. Mărfurile pot ajunge la acestea fie prin podul avariat, fie prin Republica Moldova, unde însă capacitatea de tranzit este limitată.
Potrivit companiei feroviare Ukrzaliznîția, aproximativ 3.000 de vagoane încărcate cu cereale se îndreaptă în prezent către porturile dunărene pentru export. În lipsa podului, transportul acestora către porturi ar putea dura până la 26 de zile.
”Situația este foarte dificilă. Lucrăm la refacerea podului Bilhorod-Dnistrovski”, a declarat un reprezentant al companiei, fără să ofere alte detalii.
Zeci de mii de tone de cereale, redirecționate către Dunăre
Reprezentantul Ukrzaliznîția a precizat că, fără redeschiderea podului, timpul minim de așteptare pentru vagoanele de marfă va ajunge la 26 de zile.
Compania feroviară a anunțat că, de la începutul lunii, 118.000 de tone de cereale au fost transportate către porturile de pe Dunăre.
În același timp, alte 346.200 de tone de cereale au fost direcționate pentru export prin punctele terestre de trecere a frontierei cu țările din Europa de Est.