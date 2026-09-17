Criminal în serie, prins deghizat în femeie. Bărbatul susține că a ucis 80 de persoane

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 18:24

Un caz șocant anchetat de polițiștii din Brazilia a atras atenția autorităților după ce un bărbat suspectat de implicarea în 16 crime ar fi încercat să scape de oamenii legii deghizându-se în femeie. Jorlan Lopes da Silva, în vârstă de 33 de ani, a fost capturat în statul Paraíba, după o operațiune de căutare care a durat două zile.

Distribuie articolul