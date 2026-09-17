Criminal în serie, prins deghizat în femeie. Bărbatul susține că a ucis 80 de persoane

Un caz șocant anchetat de polițiștii din Brazilia a atras atenția autorităților după ce un bărbat suspectat de implicarea în 16 crime ar fi încercat să scape de oamenii legii deghizându-se în femeie. Jorlan Lopes da Silva, în vârstă de 33 de ani, a fost capturat în statul Paraíba, după o operațiune de căutare care a durat două zile.
Potrivit informațiilor publicate de presa braziliană, anchetatorii îl suspectează pe bărbat că ar fi responsabil pentru 16 omoruri comise într-un interval de aproximativ trei luni, începând de la sfârșitul lunii mai. Polițiștii continuă însă verificările pentru a stabili dacă acesta poate fi legat și de alte crime.
Cum a încercat suspectul să păcălească poliția
Lopes da Silva ar fi încercat să treacă neobservat prin mai multe filtre ale autorităților folosind o deghizare elaborată. Bărbatul purta o rochie, perucă, sandale de damă și ochelari de soare. În plus, avea unghiile date cu ojă.
Pentru a-și face povestea și mai credibilă, suspectul era însoțit de un copil de aproximativ doi ani, care, potrivit anchetatorilor, nu îi aparținea.
Planul său a funcționat pentru o perioadă, însă un detaliu i-ar fi dat de gol identitatea. În timpul verificărilor, rochia s-ar fi deplasat, iar polițiștii au observat un tatuaj despre care știau că îi aparține bărbatului căutat.
Ulterior, identitatea acestuia a fost confirmată, iar Lopes da Silva a fost reținut, arată publicația People.
Declarație uluitoare după arestare
După capturare, bărbatul ar fi făcut o serie de declarații care au extins considerabil ancheta. Deși poliția îl suspecta inițial de 16 crime, Lopes da Silva ar fi afirmat că numărul victimelor sale este mult mai mare.
Potrivit relatărilor din presa braziliană, acesta le-ar fi spus anchetatorilor că ar fi ucis aproximativ 80 de persoane în ultimii 20 de ani. Mai mult, bărbatul ar fi susținut că prima crimă ar fi fost comisă când avea doar 13 ani.
În declarațiile sale, suspectul ar fi indicat drept prima victimă chiar pe propriul tată.
Polițiștii verifică mărturiile suspectului
Autoritățile tratează declarațiile cu precauție și încearcă să stabilească ce parte dintre afirmațiile făcute de bărbat poate fi confirmată prin probe.
Până în prezent, anchetatorii ar fi descoperit un cadavru îngropat într-un loc indicat chiar de Lopes da Silva. Descoperirea este considerată un element important pentru verificarea declarațiilor sale, însă investigația este în desfășurare.
Polițiștii încearcă acum să stabilească dacă suspectul poate fi legat de alte dispariții și crime, dar și dacă afirmația privind cele 80 de victime are o bază factuală. În acest moment, numărul crimelor confirmate rămâne cel stabilit prin probele anchetei, iar declarațiile bărbatului trebuie verificate separat.