Atac cu cuțitul în plină zi în Londra. Patru bărbați au fost înjunghiați, iar șapte persoane au fost arestate

Publicat 10 sept. 2026, 19:40 Sursă Metro, The Sun

Patru bărbați au ajuns la spital după un atac cu cuțitul produs joi, 10 septembrie 2026, pe o stradă comercială aglomerată din sudul Londrei. Polițiștii și echipajele medicale au fost chemate pe Bromley High Street după ce au fost raportate informații despre o altercație.

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