Atac cu cuțitul în plină zi în Londra. Patru bărbați au fost înjunghiați, iar șapte persoane au fost arestate

Patru bărbați au ajuns la spital după un atac cu cuțitul produs joi, 10 septembrie 2026, pe o stradă comercială aglomerată din sudul Londrei. Polițiștii și echipajele medicale au fost chemate pe Bromley High Street după ce au fost raportate informații despre o altercație.
Unul dintre răniți se află în stare critică, în timp ce ceilalți trei au suferit răni care nu le pun viața în pericol. Poliția Metropolitană a anunțat că șapte bărbați au fost arestați și se află în continuare în custodie.
Patru bărbați au fost găsiți cu răni provocate de cuțit
Polițiștii au fost chemați în jurul orei 14:15 la un incident raportat pe Bromley High Street. La fața locului au ajuns atât echipaje ale poliției, cât și membri ai London Ambulance Service și ai London’s Air Ambulance, scrie Metro.
Forțele de ordine au găsit patru bărbați care prezentau răni provocate prin înjunghiere.
Trei dintre victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale și au răni care nu le pun viața în pericol. A patra victimă se află în stare critică.
Șapte bărbați au fost arestați
Poliția Metropolitană a anunțat că șapte bărbați au fost reținuți în urma incidentului. Toți cei șapte se află în continuare în custodia poliției, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească exact cum s-a produs altercația.
„La aproximativ 14:15, joi, 10 septembrie, polițiștii au fost chemați la informații privind o altercație pe Bromley High Street.
Polițiștii au ajuns la fața locului împreună cu London Ambulance Service și London’s Air Ambulance și au găsit patru bărbați cu răni provocate prin înjunghiere.
Trei dintre ei au fost transportați la spital, unde primesc tratament pentru răni care nu le pun viața în pericol. Unul se află în stare critică.
Șapte bărbați au fost arestați și toți se află în continuare în custodie.
Ancheta poliției continuă și nu se consideră că există o amenințare mai largă pentru public”, a transmis Poliția Metropolitană, citată de The Sun.
Echipajele medicale au intervenit cu ambulanțe și elicopter
London Ambulance Service a fost alertat la ora 14:19 în urma informațiilor despre o înjunghiere pe Bromley High Street, în zona BR1.
La intervenție au participat echipaje de ambulanță, un paramedic aflat într-o mașină de intervenție rapidă, un ofițer pentru gestionarea incidentului și un paramedic specializat. De asemenea, a fost trimisă la fața locului London’s Air Ambulance.
„Am tratat patru pacienți la fața locului și i-am transportat pe toți la spital”, a transmis serviciul de ambulanță.
Strada a fost împânzită de polițiști și echipaje de urgență
Incidentul a avut loc în timpul zilei, într-o zonă aglomerată din Bromley, unde se aflau numeroși cumpărători. Fotografii realizate la fața locului au surprins mulțimi de oameni adunate în apropierea cordonului instituit de poliție.
O parte a drumului a fost izolată în timpul intervenției.
Un martor a relatat pe platforma X că în zonă se auzeau „sirene fără oprire” și că erau prezente numeroase servicii de urgență. Acesta a mai afirmat că o dronă a poliției survola zona în timpul intervenției.