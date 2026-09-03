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Economie· 1 min citire

AEP va avea acces la documente „strict secrete”

AEP

AEP

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 19:56
SursăRealitatea PLUS

Guvernul demis schimbă deja legea pentru următoarele alegeri! AEP va avea acces la informații clasificate la nivelul „STRICT SECRET”. Decizia a fost adoptată în ședința executivului de astăzi.

Guvernul a decis: AEP va primi informări strict secrete

Conform Hotărârii de Guvern, AEP va putea primi astfel de informări de la instituții precum Ministerul de Interne, Ministerul de Externe sau Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Până acum, instituția avea acces doar la documente clasificate la rangul de „secret”.

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