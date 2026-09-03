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Economie· 1 min citire
AEP va avea acces la documente „strict secrete”
AEP
Publicat3 sept. 2026, 19:56
SursăRealitatea PLUS
Guvernul demis schimbă deja legea pentru următoarele alegeri! AEP va avea acces la informații clasificate la nivelul „STRICT SECRET”. Decizia a fost adoptată în ședința executivului de astăzi.
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