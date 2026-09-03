Lovitură pentru piața muncii din România. Zeci de mii de locuri de muncă au dispărut într-un an

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 18:41

Economia românească a pierdut aproximativ 65.000 de locuri de muncă în ultimul an, în timp ce numărul șomerilor a crescut cu circa 51.000 de persoane. Cele mai multe dintre locurile de muncă dispărute provin din sectorul privat, iar efectul asupra bugetului este estimat la cel puțin 2,5 miliarde de lei anual

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