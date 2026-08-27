Rusia amenință Ungaria cu oprirea petrolului și gazelor, după schimbarea de politică externă de la Budapesta

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 aug. 2026, 18:59

Rusia ar putea reconsidera livrările de petrol și gaze către Ungaria după ce noul guvern de la Budapesta a inclus Moscova pe lista amenințărilor la adresa securității naționale. Avertismentul a fost lansat de Andrei Kolesnik, membru al Comitetului pentru Apărare din Duma de Stat.

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