Rusia amenință Ungaria cu oprirea petrolului și gazelor, după schimbarea de politică externă de la Budapesta

Rusia ar putea reconsidera livrările de petrol și gaze către Ungaria după ce noul guvern de la Budapesta a inclus Moscova pe lista amenințărilor la adresa securității naționale. Avertismentul a fost lansat de Andrei Kolesnik, membru al Comitetului pentru Apărare din Duma de Stat.
Declarația vine după ce administrația condusă de Peter Magyar a publicat un document de poziție înaintea celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. În document, Ungaria condamnă invazia rusă din Ucraina, susține suveranitatea și integritatea teritorială a Kievului și cere negocieri pentru o pace durabilă, însoțită de garanții de securitate.
Budapesta afirmă totodată că acțiunile Rusiei constituie un pericol pentru Ungaria, Europa și ordinea internațională. Documentul face referire inclusiv la situația comunității maghiare din Transcarpatia, conform Euronews.
Mesajul transmis de un deputat rus
Ministerul rus de Externe nu a transmis, deocamdată, o reacție oficială privind noua poziție a Budapestei. În schimb, deputatul Andrei Kolesnik a susținut că orientarea adoptată de guvernul ungar ar putea avea consecințe asupra relațiilor energetice dintre cele două state.
„Cred că livrările de petrol și energie către Ungaria din partea Rusiei sunt acum sub semnul întrebării în urma unor astfel de declarații”, a afirmat Kolesnik într-un interviu pentru publicația rusă Gazeta.ru.
Parlamentarul rus a acuzat Budapesta că ar fi cedat presiunilor Uniunii Europene și că ar fi adoptat o politică ostilă Moscovei. Kolesnik este membru al partidului Rusia Unită, formațiunea aflată la putere și asociată cu președintele Vladimir Putin.
Ruptură față de perioada Viktor Orbán
Venirea la putere a partidului Tisza, condus de Peter Magyar, a adus o schimbare vizibilă în discursul extern al Ungariei. Noua administrație anunță o apropiere de Uniunea Europeană și NATO, într-un contrast puternic cu politica promovată ani la rând de Viktor Orbán.
Fostul premier ungar era considerat unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Kremlinului din interiorul UE. Guvernul său a blocat sau a întârziat în repetate rânduri decizii europene privind sancțiunile împotriva Rusiei și a susținut că Moscova nu reprezintă un risc direct pentru Ungaria, stat membru NATO.
Ungaria, dependentă încă de energia rusească
Ungaria rămâne printre puținele state UE care importă cantități importante de petrol și gaze naturale din Rusia, prin conducte construite în perioada sovietică. Alături de Slovacia, Budapesta a primit în 2022 o derogare de la restricțiile europene care au vizat importurile de petrol rusesc transportat prin conducte.
Amenințarea privind eventuale întreruperi ale livrărilor de energie apare într-un moment sensibil pentru noua administrație ungară, care încearcă să își redefinească relațiile externe fără a ignora dependența încă semnificativă de resursele energetice rusești.