Guvernul ungar anunță că pensia minimă va crește de patru ori începând din ianuarie 2027

Noul guvern al Ungariei a anunțat, joi, că pensia minimă va crește de la 80 de euro pe lună, cât este în prezent, la 330 de euro, începând din ianuarie 2027. Este o măsură care vizează sute de mii de oameni, a anunțat premierul Peter Magyar pe Facebook.
Ce a declarat premierul Peter Magyar
„Sute de mii dintre compatrioții noștri seniori își fac socoteala la sfârșitul fiecărei luni pentru a vedea dacă pot să plătească pentru medicamente, mâncare, facturi sau poate lemne de foc. Acest lucru este pur și simplu inacceptabil”, a declarat prim-ministrul Peter Magyar pe Facebook.
Prin această decizie, „sute de mii de oameni își vor vedea pensiile crescând considerabil”, a adăugat șeful executivului ungar.
Cine este Peter Magyar și cum a ajuns la putere
Peter Magyar este prim-ministru al Ungariei din luna mai, după ce a câștigat alegerile legislative cu partidul său, Tisza, împotriva premierului ultranaționalist de atunci, Viktor Orban, și a partidului acestuia, Fidesz, aflat la putere între 2010 și 2026. Victoria lui Magyar a pus capăt unuia dintre cele mai lungi mandate de premier din Uniunea Europeană și a marcat o schimbare majoră de direcție politică la Budapesta.
Câți pensionari sunt afectați de creșterea pensiei minime
În ianuarie 2026, în Ungaria, dintr-o populație de 9,7 milioane de locuitori, aproape 2,3 milioane de pensionari primeau o pensie. Potrivit Oficiului Național de Statistică al Ungariei (KSH), peste 240.000 dintre aceștia primesc în prezent pensii mai mici de 330 de euro pe lună — practic exact categoria vizată de noua măsură a guvernului Magyar.
Conform datelor din iunie, pensia medie în Ungaria este de aproximativ 660 de euro pe lună, în timp ce salariul mediu se ridică la circa 1.400 de euro pe lună. Statisticile arată că 95% dintre pensii se situează sub nivelul salariului mediu, o discrepanță care explică presiunea politică pentru majorarea pensiilor mai mici.
Pensia minimă de 80 de euro pe lună a fost stabilită în 2008 și nu a mai fost modificată de atunci, ceea ce înseamnă că majorarea anunțată acum reprezintă prima actualizare a acestui prag în aproape două decenii — și una dintre cele mai ample creșteri, în termeni procentuali, din regiune.