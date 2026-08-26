Columbia, zguduită de un nou cutremur. Seismul de 5,1 vine la două săptămâni după dezastrul care a ucis peste sute de oameni

Publicat 26 aug. 2026, 22:16 Sursă Agerpres

Un nou cutremur a provocat panică în Columbia, la numai două săptămâni după seismul devastator care a lovit vestul țării și a provocat sute de victime. Seismul cu magnitudinea 5,1 s-a produs miercuri și a fost resimțit inclusiv în capitala Bogotá și în alte orașe, însă primele informații nu indică existența unor victime.

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