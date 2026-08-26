Columbia, zguduită de un nou cutremur. Seismul de 5,1 vine la două săptămâni după dezastrul care a ucis peste sute de oameni

Un nou cutremur a provocat panică în Columbia, la numai două săptămâni după seismul devastator care a lovit vestul țării și a provocat sute de victime. Seismul cu magnitudinea 5,1 s-a produs miercuri și a fost resimțit inclusiv în capitala Bogotá și în alte orașe, însă primele informații nu indică existența unor victime.
Potrivit AFP, mișcarea telurică a determinat numeroși locuitori să iasă rapid din clădiri, după ce sirenele de avertizare au fost declanșate. Cutremurul a fost resimțit puternic în mai multe zone, readucând în atenție situația dificilă prin care trece Columbia după dezastrul din 10 august.
Cutremurul s-a produs în Santander
Seismul de miercuri a avut magnitudinea 5,1 și s-a produs la o adâncime de 149 de kilometri. Epicentrul a fost localizat în Los Santos, o comună situată în nord-estul Columbiei.
Regiunea este cunoscută pentru activitatea sa seismică ridicată, iar mișcările telurice sunt înregistrate frecvent în această zonă.
Efectele cutremurului au fost resimțite și în afara localității aflate în apropierea epicentrului. În Bogotá, capitala Columbiei, dar și în Bucaramanga, oraș situat în apropierea zonei în care s-a produs seismul, sute de oameni au părăsit în grabă clădirile.
Sirenele de avertizare au amplificat starea de panică în rândul populației, într-un moment în care memoria celui mai recent cutremur major este încă foarte vie.
Columbia încă se confruntă cu urmările seismului din 10 august
Noul cutremur vine la doar două săptămâni după seismul cu magnitudinea 7,4 produs pe 10 august 2026. Acesta a fost cel mai puternic cutremur înregistrat în Columbia de la începutul acestui secol.
Bilanțul acelui dezastru a depășit 330 de morți, iar mii de clădiri au fost distruse sau s-au prăbușit. În urma seismului, numeroase familii au rămas fără locuințe și au avut nevoie de sprijin.
Printre localitățile afectate în mod deosebit s-au numărat Cali, al treilea oraș ca mărime din Columbia, și Pereira, aflat în regiunea cunoscută pentru producția de cafea și pentru turism.
La două săptămâni de la tragedie, autoritățile columbiene se află încă în etapa de intervenție și reconstrucție, în timp ce familiile afectate încearcă să își refacă locuințele și viețile.
Reconstrucția după cutremurul devastator
Guvernul Columbiei a trecut la etapa de reconstrucție a zonelor lovite de seismul din 10 august. Operațiunile includ sprijinirea numeroaselor familii care au rămas fără case în urma distrugerilor provocate de cutremur.
Administrația președintelui de dreapta Abelardo de la Espriella a estimat la aproximativ 9,57 miliarde de dolari costurile necesare pentru operațiunile de reconstrucție în regiunile afectate.
În acest context, producerea unui nou seism, chiar dacă de o magnitudine mult mai mică decât cel din 10 august, a provocat o reacție rapidă în rândul populației din mai multe orașe columbiene.