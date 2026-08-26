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Extern· 2 min citire
A murit Tim Curry. Actorul din „Singur Acasă 2” și „It” suferea de grave probleme de sănătate
Tim Curry în Singur Acasă 2 (foto: profimedia)
Publicat26 aug. 2026, 18:36
Actualizat26 aug. 2026, 18:37
Actorul britanic Tim Curry, cunoscut mai ales pentru interpretarea excentricului Dr. Frank-N-Furter în filmul-cult „The Rocky Horror Picture Show”, a murit la vârsta de 80 de ani.
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