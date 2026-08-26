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A murit Tim Curry. Actorul din „Singur Acasă 2” și „It” suferea de grave probleme de sănătate

Tim Curry în Singur Acasă 2 (foto: profimedia)

Tim Curry în Singur Acasă 2 (foto: profimedia)

Scris deDarius Stănescu
Publicat26 aug. 2026, 18:36
Actualizat26 aug. 2026, 18:37

Actorul britanic Tim Curry, cunoscut mai ales pentru interpretarea excentricului Dr. Frank-N-Furter în filmul-cult „The Rocky Horror Picture Show”, a murit la vârsta de 80 de ani.

Potrivit TMZ, actorul s-ar fi stins din viață marți seară, 25 august 2026, la locuința sa din Los Angeles. Poliția ar fi intervenit la adresă în jurul orei 23:23, iar autoritățile nu suspectează, în acest moment, o faptă de natură penală.

Tim Curry se confrunta de mai bine de un deceniu cu probleme serioase de sănătate. În 2012, actorul a suferit un accident vascular cerebral grav, care a necesitat o intervenție chirurgicală pe creier și i-a afectat puternic mobilitatea.

Roluri care au rămas în cultura pop

Tim Curry și-a început cariera la finalul anilor 1960, însă consacrarea internațională a venit odată cu „The Rocky Horror Picture Show”. Deși producția nu a fost primită inițial cu entuziasm de critici, ea a devenit ulterior un fenomen cultural și unul dintre cele mai cunoscute filme proiectate în sesiunile de la miezul nopții.

Actorul a interpretat și personajul Pennywise, clovnul înfricoșător din adaptarea TV din 1990 a romanului „It”, scris de Stephen King. Pentru publicul din România, Curry este recognoscibil și din comedia „Singur acasă 2: Pierdut în New York”, unde l-a jucat pe domnul Hector, angajatul hotelului Plaza.

Filmografia sa include și titluri precum „Annie”, „Vânătoarea lui Octombrie Roșu”, „Muppet Treasure Island”, „Addams Family Reunion” și „Scary Movie 2”.

Tim Curry, activ pe scenă până la problemele medicale

Pe lângă filme și televiziune, Tim Curry a avut o carieră importantă în teatru și a rămas activ ca interpret vocal. În ultimii ani, aparițiile sale publice au fost mai rare din cauza urmărilor accidentului vascular cerebral.

În jurul lansării volumului său de memorii, „Vagabond”, actorul declara că încă nu putea merge. Moartea sa marchează dispariția unuia dintre cei mai expresivi și recognoscibili actori ai cinematografiei și televiziunii britanice și americane.

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