Scandal la o asociație umanitară din Constanța. Banii din donații ar fi fost cheltuiți pe vacanțe și bunuri personale. Prejudiciul trece de 2,4 milioane de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 15:15

O anchetă de amploare este în desfășurare în Constanța, după ce o asociație umanitară ar fi folosit o parte importantă din banii obținuți din donații și sponsorizări în alte scopuri decât cele pentru care fondurile fuseseră strânse. Potrivit polițiștilor, banii destinați sprijinirii persoanelor și familiilor aflate în dificultate ar fi ajuns inclusiv pentru plata unor vacanțe, achiziții personale și activități în beneficiul unor firme.

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