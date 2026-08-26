Scandal la o asociație umanitară din Constanța. Banii din donații ar fi fost cheltuiți pe vacanțe și bunuri personale. Prejudiciul trece de 2,4 milioane de lei

O anchetă de amploare este în desfășurare în Constanța, după ce o asociație umanitară ar fi folosit o parte importantă din banii obținuți din donații și sponsorizări în alte scopuri decât cele pentru care fondurile fuseseră strânse. Potrivit polițiștilor, banii destinați sprijinirii persoanelor și familiilor aflate în dificultate ar fi ajuns inclusiv pentru plata unor vacanțe, achiziții personale și activități în beneficiul unor firme.
Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 2.443.000 de lei, iar în acest dosar sunt cercetate două persoane.
Percheziții în Constanța într-un dosar cu acuzații grave
Polițiștii din Constanța au efectuat patru percheziții domiciliare într-un dosar penal care vizează mai multe infracțiuni, printre care spălarea banilor, înșelăciunea în formă continuată, delapidarea în formă continuată și evaziunea fiscală.
Anchetatorii susțin că faptele investigate s-ar fi produs în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023 și ar avea legătură cu modul în care au fost administrate fondurile unei asociații fără scop patrimonial.
Potrivit informațiilor transmise de polițiști, organizația fusese constituită pentru a veni în sprijinul persoanelor și familiilor aflate în situații dificile.
Donațiile ar fi fost folosite pentru vacanțe și cumpărături personale
În urma cercetărilor, anchetatorii afirmă că au identificat mai multe cheltuieli efectuate din conturile asociației care nu ar fi avut legătură cu obiectivele caritabile declarate.
Printre acestea s-ar afla vacanțe în România și în străinătate, servicii și bunuri destinate uzului personal, dar și cheltuieli pentru activități despre care polițiștii susțin că ar fi fost realizate în beneficiul direct al unor entități comerciale.
Anchetatorii verifică, de asemenea, mai multe operațiuni financiare prin care din fondurile asociației ar fi fost acordate împrumuturi fără dobândă către o societate comercială, un PFA și o persoană fizică.
Peste 80.000 de lei, cheltuiți pentru o petrecere de Crăciun
Unul dintre episoadele analizate de anchetatori se referă la o petrecere organizată în decembrie 2023.
Potrivit polițiștilor, asociația ar fi decontat peste 80.000 de lei pentru organizarea unei petreceri de Crăciun la un complex hotelier dintr-o zonă montană.
La eveniment ar fi participat aproximativ 50 de persoane, printre care angajați și colaboratori ai organizației.
Cheltuiala se află în atenția anchetatorilor în contextul verificărilor privind destinația sumelor provenite din donații și sponsorizări.
Cine sunt persoanele cercetate
Potrivit polițiștilor, în centrul anchetei se află doi bărbați. Unul dintre ei este președintele asociației, iar celălalt este administratorul unei societăți comerciale.
Anchetatorii susțin că cei doi ar fi solicitat și colectat donații și sponsorizări prezentându-le ca fiind destinate unor proiecte caritabile și umanitare.
Ulterior, o parte semnificativă din fondurile strânse ar fi fost utilizată în alte scopuri decât cele comunicate donatorilor.
Cei doi sunt cercetați pentru înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și complicitate la delapidare.
Prejudiciul estimat depășește 2,4 milioane de lei
În urma verificărilor efectuate până în acest moment, polițiștii au stabilit un prejudiciu total estimat la 2.443.000 de lei.
Pentru recuperarea eventualului prejudiciu, autoritățile au dispus sechestru asigurător asupra unor bunuri și asupra patrimoniului persoanelor vizate de anchetă.
Măsura vizează atât patrimoniul celor doi bărbați, cât și bunurile asociației și ale societății comerciale administrate de persoanele cercetate.
Ce s-a întâmplat după percheziții
Perchezițiile au avut loc la sediul social al asociației, precum și la domiciliile persoanelor vizate, în municipiul Constanța.
Cei doi bărbați au fost conduși la sediul poliției pentru audieri.
Ancheta continuă, iar oamenii legii urmează să stabilească întregul circuit al banilor și destinația sumelor provenite din donații și sponsorizări.