Scrisoarea lui Manfred Weber către Comisia Europeană: „Amendamentul Fritz” ar putea încălca dreptul european

Publicat 26 aug. 2026, 10:28 Actualizat 26 aug. 2026, 10:35

Liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, lanseză un atac la adresa politicii protecționiste a premierului demis, Ilie Bolojan, manifestată pentru noul său partener politic apropiat, Dominic Fritz. Liderul celui mai mare partid politic din Uniunea Europeană spune că este necesar ca România să facă ajustările impuse de Comisia Europeană.

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