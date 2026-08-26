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Politica· 2 min citire

Scrisoarea lui Manfred Weber către Comisia Europeană: „Amendamentul Fritz” ar putea încălca dreptul european

Bolojan pare să nu fenunțe deloc la Fritz. Nici dacă deranjează la UE. Foto/Inquam

Bolojan pare să nu fenunțe deloc la Fritz. Nici dacă deranjează la UE. Foto/Inquam

Scris deIulian Budusan
Publicat26 aug. 2026, 10:28
Actualizat26 aug. 2026, 10:35

Liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, lanseză un atac la adresa politicii protecționiste a premierului demis, Ilie Bolojan, manifestată pentru noul său partener politic apropiat, Dominic Fritz. Liderul celui mai mare partid politic din Uniunea Europeană spune că este necesar ca România să facă ajustările impuse de Comisia Europeană.

Liderul PPE, Manfred Weber, a adresat o solicitare oficială Comisiei Europene pentru a verifica dacă modificările aduse Legii integrității din România respectă normele europene, avertizând că este în joc o tranșă uriașă din fondurile PNRR.

Solicitare oficială trimisă la Bruxelles privind „amendamentul Fritz”

Scrisoarea comună semnată de Manfred Weber (PPE) și Valerie Hayer (Renew Europe) a fost trimisă direct președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Demersul solicită o poziție clară și rapidă a executivului european cu privire la noul cadru legislativ privind integritatea adopted în România.

Principalele motive ale intervenției la nivel înalt includ:

  • Evaluarea compatibilității: Verificarea dacă „amendamentul Fritz” respectă standardele europene privind statul de drept.

  • Timpul de reacție: Solicitarea unui răspuns rapid din partea Comisiei pentru a permite eventuale corecții legislative în timp util.

  • Suspiciuni de instrumentalizare: În scrisoare se menționează că observatorii independenți au catalogat acuzația inițială de conflict de interese la adresa primarului Dominic Fritz drept o construcție artificială.

Miza financiară: 770 de milioane de euro din PNRR

Liderul PPE a subliniat că respectarea regulilor privind statul de drept rămâne o condiție obligatorie pentru absorbția banilor europeni. Oficialul a transmis un mesaj direct că scopul acestei sesizări este protejarea interesului financiar al României.

Elementele cheie privind fondurile europene:

  • Suma aflată în joc: România riscă să nu mai primească o tranșă de 770 de milioane de euro dacă jalonul PNRR nu este îndeplinit corect, conform cerințelor de la Comisia Europeană.

  • Prevenirea pierderilor: Grupul PPE susține că dorește să evite scenariul în care țara pierde vreun euro din alocările PNRR.

  • Ajustări legislative: În cazul unui aviz negativ sau rezervat de la Bruxelles, Parlamentul de la București va trebui să rectifice legea în regim de urgență.

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