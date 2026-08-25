Secretarul general adjunct al Guvernului, despre salariile demnitarilor: ”Nu suntem niște ciuri-buri. Medicii și profesorii pot să lucreze la privat”

Publicat 25 aug. 2026, 20:36 Actualizat 25 aug. 2026, 20:41 Sursă Realitatea PLUS

Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului, a făcut o serie de declarații controversate despre salariile din sectorul public și majorarea veniturilor demnitarilor. Aceasta le-a transmis medicilor și profesorilor nemulțumiți de salariile oferite de stat să se orienteze către sectorul privat și a susținut că majorarea salariilor demnitarilor este justificată, deoarece aceștia „nu sunt niște ciuri-buri”.

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