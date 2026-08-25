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Politica· 1 min citire

Secretarul general adjunct al Guvernului, despre salariile demnitarilor: ”Nu suntem niște ciuri-buri. Medicii și profesorii pot să lucreze la privat”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 20:36
Actualizat25 aug. 2026, 20:41
SursăRealitatea PLUS

Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului, a făcut o serie de declarații controversate despre salariile din sectorul public și majorarea veniturilor demnitarilor. Aceasta le-a transmis medicilor și profesorilor nemulțumiți de salariile oferite de stat să se orienteze către sectorul privat și a susținut că majorarea salariilor demnitarilor este justificată, deoarece aceștia „nu sunt niște ciuri-buri”.

”Nu suntem niște ciuri-buri”

Cristina Trăilă: Nu suntem niște ciuri-buri, să știți!

Jurnalist: Doamna Trăilă, suntem puțini care aveți facultate și studii și o meserie.

Cristina Trăilă: Și atunci de ce suntem în situația aceasta?Din păcate, vin acei oameni tocmai ca să aibă o sinecură la stat. Valorificați oamenii și nu mai găsiți tehnocrați din afară, ci valorificați oamenii din partide care au o pregătire profesională, cum e domnul Rogobete.

Jurnalist: Dar dumneavoastră, dacă sunteți nemulțumită de salariu puteți să faceți același lucru.

Cristina Trăilă: N-are legătură una cu alta.

Jurnalist: Pentru medici și profesori de ce nu faceți dezbaterea asta?

Cristina Trăilă: Sigur că da! Ei au o altă valorizare....Ei au trei luni de vacanță pe an, au posibilitatea să facă meditații în privat, au posibilitatea ca medicii să lucreze în privat.”

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