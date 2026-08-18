Incendii masive de vegetație în Serbia. Fumul a ajuns până în capitala Bulgariei

Incendiile de vegetație fac ravagii în Serbia, unde au provocat deja primul deces, al unui bărbat în vârstă de 70 de ani. Fumul dens degajat de incendii a ajuns marți deasupra regiunii capitalei bulgare Sofia, determinând autoritățile să le recomande locuitorilor să evite ieșirile prelungite în aer liber, transmite agenția EFE.
45 de incendii active în Serbia
Parchetul din orașul sârb Smederevo, situat la aproximativ 50 de kilometri est de Belgrad, a confirmat că un bărbat vârstnic a murit luni din cauza intoxicației cu monoxid de carbon și a arsurilor provocate de un incendiu. Un tânăr care a încercat să-l ajute a fost rănit.
În prezent, în Serbia sunt active 45 de incendii. Cel mai intens se manifestă în zona nisipoasă Deliblato, o rezervație naturală din nord-estul țării, unde incendiul izbucnit în urmă cu aproape două săptămâni a distrus deja aproximativ 3.500 de hectare de ecosisteme protejate.
„La ora actuală, nici populația și nici bunurile nu sunt în pericol, depunem eforturi pentru a stăvili incendiul”, a declarat un responsabil al serviciului de pompieri. Potrivit acestuia, 345 de pompieri, 95 de vehicule și 37 de mașini operative intervin pe teren.
Intervenția este îngreunată de terenul nisipos, în care vehiculele se împotmolesc frecvent, dar și de schimbarea rapidă a direcției vântului, care favorizează apariția unor noi focare.
Alte două incendii majore sunt active în zona muntelui Stolovi, unde au ars aproximativ 200 de hectare de pădure și vegetație joasă, precum și la sud de acesta, unde flăcările au afectat circa 60 de hectare de pădure.
Fumul incendiilor din Serbia a ajuns până în capitala Bulgariei
Între timp, fumul dens provenit de la mai multe incendii din Serbia a trecut granița cu Bulgaria și a ajuns la Sofia. Primăria capitalei bulgare a primit, într-o singură oră, peste 40 de apeluri privind prezența fumului, a smogului toxic și a unui miros puternic și neplăcut în mai multe zone ale orașului.
Autoritățile bulgare au recomandat populației din zonele afectate să țină ferestrele și ușile închise și să evite ieșirile prelungite în aer liber, ca măsură de precauție.
„Nu există niciun incendiu major la Sofia. Informațiile noastre indică faptul că, în urma numeroaselor incendii din Serbia, s-a format un nor de fum pe care curenții de aer îl transportă în partea de vest a țării”, a explicat șeful serviciului bulgar de pompieri, Alexander Djartov.
El a precizat că autoritățile bulgare mențin legătura cu centrul național de operațiuni din Serbia și că imaginile sistemului satelitar Copernicus indică faptul că incendiile se află la distanță de Bulgaria.