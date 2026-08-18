Incendii masive de vegetație în Serbia. Fumul a ajuns până în capitala Bulgariei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 21:01

Incendiile de vegetație fac ravagii în Serbia, unde au provocat deja primul deces, al unui bărbat în vârstă de 70 de ani. Fumul dens degajat de incendii a ajuns marți deasupra regiunii capitalei bulgare Sofia, determinând autoritățile să le recomande locuitorilor să evite ieșirile prelungite în aer liber, transmite agenția EFE.

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