Planurile Washingtonului post-conflict. Presa americană dezvăluie intenția Pentagonului de a reduce trupele din Orientul Mijlociu

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 aug. 2026, 21:08

Pentagonul evaluează retragerea parțială a efectivelor militare din Golful Persic după încheierea războiului cu Iranul. Potrivit publicației The Washington Post, măsura este analizată pe fondul distrugerilor masive provocate de atacurile Teheranului asupra bazelor americane.

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