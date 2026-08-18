Planurile Washingtonului post-conflict. Presa americană dezvăluie intenția Pentagonului de a reduce trupele din Orientul Mijlociu

Pentagonul evaluează retragerea parțială a efectivelor militare din Golful Persic după încheierea războiului cu Iranul. Potrivit publicației The Washington Post, măsura este analizată pe fondul distrugerilor masive provocate de atacurile Teheranului asupra bazelor americane.
Departamentul Apărării al Statelor Unite analizează o reconfigurare profundă a dispozitivului militar din Orientul Mijlociu. După eșecul de securitate și pagubele majore provocate de atacurile iraniene cu rachete și drone, oficialii americani iau în calcul mutarea efectivelor din bazele vulnerabile din Golf către amplasamente mai sigure, aflate mai la vest.
Vulnerabilități expuse și baze distruse în Golful Persic
Efectivele Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), formate în mod obișnuit din aproximativ 40.000 de militari repartizați în 20 de facilități, s-au dovedit extrem de expuse în timpul ostilităților. Deși din luna februarie au avut loc evacuări preventive din Kuweit sau Bahrain, atacurile repetate ale Teheranului au provocat pierderi de vieți omenești și au avariat grav infrastructura militară.
Strategii de la Washington iau în considerare părăsirea definitivă a unor amplasamente de pe linia întâi. Printre opțiunile analizate de Statul Major Interarme se numără reinstalarea bazelor în Iordania, Israel sau pe litoralul saudit al Mării Roșii. Totuși, experții avertizează că mutarea spre vest nu elimină complet riscurile, având în vedere raza lungă de acțiune a arsenalului iranian.
Sute de rachete consumate și un focar financiar de zeci de miliarde
Războiul a generat o presiune uriașă asupra resurselor logistice și bugetare ale SUA:
Consum masiv de muniție: Peste 1.000 de interceptoare au fost lansate pentru neutralizarea dronelor și rachetelor, golind stocurile critice de sisteme Patriot și THAAD.
Costuri operaționale: Sumele alocate derulării operațiunilor sunt estimate la 37,5 miliarde de dolari până la finalul lunii septembrie.
Nota de plată pentru reconstrucție: Reparațiile la bazele afectate ar necesita cel puțin 5 miliarde de dolari, fonduri pe care Pentagonul ezită să le mai investească în vechile locații expuse din Golf.
Dilema politică de la Washington și impactul asupra aliaților din Golf
Această reevaluare reaprinde frictiunile interne din administrația Trump. În timp ce o tabără susține menținerea unei prezențe ferme în Orientul Mijlociu, izolaționiștii cer reducerea angajamentelor externe pentru a redirecționa resursele către securitatea internă și contracararea Chinei.
Un eventual recul al prezenței militare americane va obliga statele partenere din Golf să își reconsidere strategiile de apărare, accelerând achizițiile proprii de armament sau căutând noi alianțe geopolitice. Planul definitiv de reorganizare rămâne în analiză la nivel înalt, decizia finală urmand să stabilească noua arhitectură de securitate din regiune.