Reacția lui Zelenski după ce o navă încărcată cu cereale a fost lovită în Marea Neagră

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat după atacul asupra navei turcești încărcate cu cereale, lovită luni în Marea Neagră, în apropierea unei platforme românești. Liderul de la Kiev susține că nava civilă a fost atacată de două drone rusești în timp ce se afla în ape neutre.
Zelenski a transmis mesajul pe propriul grup de Telegram și a condamnat atacul, despre care afirmă că a vizat o navă care transporta porumb și aparținea Turciei.
Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile române, 11 membri ai echipajului au fost salvați, în timp ce două persoane au fost identificate decedate. Mai multe nave și aeronave românești au intervenit în operațiunea desfășurată în zona platformelor din Marea Neagră.
Zelenski acuză Rusia că a atacat nava cu două drone
Președintele ucrainean a descris atacul drept unul teribil și a transmis condoleanțe după moartea căpitanului navei.
„Un atac teribil, comis de două drone rusești, asupra unei nave civile în ape neutre, care transporta porumb și aparținea Turciei. La bord se aflau cetățeni din Azerbaidjan și India. Din păcate, până în prezent, se știe că căpitanul navei a decedat. Îmi exprim condoleanțele. Soarta unei alte persoane este încă necunoscută. Unsprezece membri ai echipajului au fost salvați, dintre care unul a fost rănit”, a scris Volodimir Zelenski.
Declarația liderului ucrainean vine după ce nava turcească a fost lovită în Marea Neagră, în zona Platformei Pescăruș, cunoscută și drept Platforma 7.
În urma incidentului, autoritățile române au mobilizat mai multe nave și aeronave pentru intervenția în zona indicată și pentru salvarea membrilor echipajului.
Atacul a avut loc în apropierea unei platforme românești
Nava turcească transporta cereale și se afla în zona platformelor din Marea Neagră atunci când a fost atacată. Incidentul a determinat declanșarea unei operațiuni de salvare în care au fost implicate mai multe structuri românești.
Luni, 5 octombrie 2026, la ora 10:37, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).
Misiunea de salvare a vizat nava ROYAD MAMMADOV, aflată în zona platformelor din Marea Neagră.
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au anunțat că intervenția a fost una complexă și a avut ca obiectiv salvarea echipajului navei care s-a scufundat.
În urma operațiunii, 11 membri ai echipajului au fost salvați. Autoritățile române au anunțat, de asemenea, că au fost identificate două persoane decedate.
Un elicopter românesc a intervenit pentru evacuarea răniților
Operațiunea de salvare a implicat și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație. Aeronava a preluat prin troliere persoanele rănite pentru ca acestea să poată primi cât mai rapid îngrijiri medicale.
Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea asistenței medicale de urgență.
Intervenția echipajelor românești s-a desfășurat în condițiile în care nava turcească fusese lovită și ulterior s-a scufundat în zona Platformei Pescăruș.
Zelenski cere presiune pentru securizarea navigației în Marea Neagră
În mesajul său, Volodimir Zelenski a legat atacul asupra navei civile de situația mai largă privind navigația în Marea Neagră. Președintele ucrainean susține că Rusia nu dorește să permită desfășurarea liberă și normală a transporturilor maritime în această zonă.
„Ucraina a propus în mod repetat măsuri concrete pentru deescaladare și garantarea siguranței în Marea Neagră. Au existat și propuneri similare din partea unor țări terțe. Însă, Rusia alege în mod constant terorismul și scufundarea navelor civile în loc de o navigație normală. Este nevoie de presiune pentru a restabili securitatea alimentară globală. Și fiecare persoană care este cu adevărat interesată trebuie să ajute”, a mai scris Volodimir Zelenski.
Președintele ucrainean a insistat astfel asupra necesității unor măsuri care să permită continuarea transporturilor maritime și să ofere siguranță navelor civile care traversează Marea Neagră.