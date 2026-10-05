Reacția lui Zelenski după ce o navă încărcată cu cereale a fost lovită în Marea Neagră

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 5 oct. 2026, 16:39

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat după atacul asupra navei turcești încărcate cu cereale, lovită luni în Marea Neagră, în apropierea unei platforme românești. Liderul de la Kiev susține că nava civilă a fost atacată de două drone rusești în timp ce se afla în ape neutre.

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