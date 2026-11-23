Ucraina ar putea beneficia de o protecție similară celei oferite de NATO statelor membre. Donald Trump este pregătit să ia în calcul garanții de securitate inspirate de Articolul 5, care prevede apărarea colectivă în cazul unui atac armat. Cel puțin așa anunță emisarul și ginerele lui Trump, Jared Kushner.
Jared Kushner, trimisul special al președintelui american Donald Trump și ginerele acestuia, a făcut anunțul într-o postare publicată pe rețeaua de socializare X.
Potrivit acestuia, și Rusia este dispusă să discute despre acordarea unor garanții de securitate similare pentru Ucraina, ceea ce ar reprezenta un „pas major înainte” în eforturile de soluționare a conflictului. Kushner consideră că o asemenea abordare ar putea „reduce dramatic riscul izbucnirii unui nou război”.
Totuși, trimisul special a precizat că Trump va accepta acordarea unor astfel de garanții Kievului numai dacă acestea vor fi în concordanță cu interesele naționale ale Statelor Unite. El a avertizat, de asemenea, că mecanismele mai ample de securitate ar putea face punerea lor în aplicare „extrem de improbabilă”.
Anterior, The Washington Post, citând surse familiarizate cu discuțiile, a relatat că Vladimir Putin ar fi acceptat, în discuții private, acordarea unor garanții de securitate postbelice Ucrainei din partea Statelor Unite și a statelor europene, după modelul Articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord.
Potrivit informațiilor publicate de cotidianul american, liderul de la Kremlin ar fi pus însă o condiție: trupele americane și europene să nu fie desfășurate pe teritoriul Ucrainei.
Conform planului discutat, după încheierea războiului, Rusia și-ar retrage trupele de la granița cu Ucraina, iar statele occidentale ar relaxa sancțiunile impuse Moscovei. În cazul unei noi ofensive rusești, NATO și-ar putea redistribui rapid forțele în Ucraina, iar sancțiunile ar urma să fie reintroduse.
Administrația Trump a transmis autorităților de la Kiev și partenerilor europeni că dorește încheierea unui acord de pace între Rusia și Ucraina până la începutul anului 2027, au declarat surse pentru Financial Times.
Potrivit acestora, echipa președintelui american încearcă să obțină un acord înainte ca Partidul Democrat să preia controlul asupra ambelor camere ale Congresului SUA. Sursele citate susțin că strategia Washingtonului pornește de la premisa încheierii unui acord în condiții considerate acceptabile de Kremlin.