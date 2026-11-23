Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 nov. 2026, 14:38

Ucraina ar putea beneficia de o protecție similară celei oferite de NATO statelor membre. Donald Trump este pregătit să ia în calcul garanții de securitate inspirate de Articolul 5, care prevede apărarea colectivă în cazul unui atac armat. Cel puțin așa anunță emisarul și ginerele lui Trump, Jared Kushner.

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