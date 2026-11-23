Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 nov. 2026, 12:36

O româncă în vârstă de 24 de ani, stabilită în Padova, Italia, a fost arestată după ce ar fi șantajat un bărbat italian de 59 de ani, cu care avusese o relație. Tânăra i-ar fi cerut în repetate rânduri bani, susținând inclusiv că este însărcinată cu el. Pentru a-l determina să plătească, l-ar fi amenințat că va depune o plângere la poliție și că se va prezenta la locuința lui însoțită de oamenii legii. Femeia a fost prinsă de carabinieri chiar în momentul în care primea încă 500 de euro.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre jaf romanca italia