O româncă în vârstă de 24 de ani, stabilită în Padova, Italia, a fost arestată după ce ar fi șantajat un bărbat italian de 59 de ani, cu care avusese o relație. Tânăra i-ar fi cerut în repetate rânduri bani, susținând inclusiv că este însărcinată cu el. Pentru a-l determina să plătească, l-ar fi amenințat că va depune o plângere la poliție și că se va prezenta la locuința lui însoțită de oamenii legii. Femeia a fost prinsă de carabinieri chiar în momentul în care primea încă 500 de euro.
Relația cu un italian de 59 de ani s-a transformat într-un șir de cereri de bani
Totul ar fi început la începutul lunii octombrie, când românca de 24 de ani și bărbatul italian de 59 de ani au petrecut câteva nopți împreună. Între cei doi s-a format rapid o relație, care a continuat prin mesaje și apeluri telefonice. La scurt timp, tânăra ar fi început să îi solicite ajutor financiar. Inițial, i-a cerut bani pentru copiii săi rămași în România, iar bărbatul i-ar fi oferit 500 de euro în numerar, crezând că o ajută să depășească o situație dificilă.
Ulterior, solicitările au devenit tot mai frecvente, iar sumele cerute au crescut. Potrivit publicației italiene PadovaOggi, femeia ar fi ajuns să pretindă între 700 și 800 de euro la fiecare întâlnire, invocând diferite motive pentru care avea nevoie urgentă de bani.
Fotografii din spital și o presupusă sarcină. Cum ar fi încercat românca să obțină mai mulți bani
Pentru a-l convinge să îi ofere în continuare sprijin financiar, tânăra i-ar fi trimis fotografii în care apărea într-un pat de spital, susținând că este bolnavă. Bărbatul ar fi continuat să îi dea bani, însă situația s-a complicat atunci când românca a început să îi trimită mesaje în care afirma că este însărcinată și că el ar fi tatăl copilului.
Femeia ar fi susținut că deține dovezi care îi confirmă afirmațiile, folosind presupusa sarcină pentru a pune și mai multă presiune asupra italianului. În același timp, cererile de bani ar fi fost însoțite de amenințări, iar bărbatul a început să se teamă de consecințele unui eventual refuz.
Îl amenința că merge la poliție dacă nu îi dă bani
Potrivit anchetatorilor, românca ar fi trecut de la solicitările de ajutor financiar la amenințări directe. Dacă italianul nu îi răspundea la mesaje sau refuza să îi ofere sumele cerute, femeia îi spunea că va depune o plângere împotriva lui. Mai mult, aceasta l-ar fi amenințat că se va prezenta la locuința sa însoțită de forțele de ordine. Pentru a-l intimida, i-ar fi trimis inclusiv fotografii în care apărea în apropierea unor autospeciale de poliție.
Speriat de amenințări și exasperat de solicitările repetate de bani, bărbatul de 59 de ani a decis să ceară ajutorul autorităților. Acesta s-a prezentat la secția de carabinieri din Campodarsego, unde a povestit ce se întâmplase și a reclamat comportamentul tinerei.
Prinsă în flagrant la o benzinărie, în timp ce primea 500 de euro
În seara zilei de joi, 19 noiembrie, după o nouă solicitare de bani însoțită de amenințări, carabinierii au organizat o operațiune pentru prinderea femeii. Întâlnirea dintre cei doi fusese stabilită la o benzinărie din zona Plebiscito, unde italianul urma să îi ofere încă 500 de euro. Oamenii legii au supravegheat întâlnirea și au intervenit imediat după ce bărbatul i-a înmânat suma cerută. Românca a fost oprită și legitimată, iar banii au fost recuperați de carabinieri. Tânăra de 24 de ani a fost arestată, fiind acuzată de șantaj și înșelăciune.
Arestarea româncei, validată de un judecător din Italia
După intervenția carabinierilor, femeia a fost dusă în celulele de detenție ale Companiei de Carabinieri din Cittadella, la dispoziția Parchetului din Padova. Românca a rămas în custodia autorităților până la audierea în fața instanței, programată pentru dimineața zilei de vineri, 20 noiembrie. În urma audierii, judecătorul a validat arestarea tinerei de 24 de ani, acuzată că ar fi obținut bani de la italian prin solicitări repetate și amenințări.