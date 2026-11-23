Publicat 23 nov. 2026, 08:07 Actualizat 23 nov. 2026, 08:09

Marine Le Pen a refuzat invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a vizita Kievul, în contextul disputelor privind continuarea sprijinului acordat Ucrainei de Franța. Lidera partidului Adunarea Națională (Rassemblement National) a explicat că nu intenționează să facă deplasări în străinătate în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2027.

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