Marine Le Pen a refuzat invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a vizita Kievul, în contextul disputelor privind continuarea sprijinului acordat Ucrainei de Franța. Lidera partidului Adunarea Națională (Rassemblement National) a explicat că nu intenționează să facă deplasări în străinătate în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2027.
Anunțul a fost făcut duminică, 22 noiembrie, într-un interviu acordat posturilor France 2 și France Inter. Le Pen a spus că experiența campaniei din 2017, când a efectuat mai multe vizite externe, a convins-o să evite astfel de deplasări în actuala cursă electorală. „Nu voi face niciuna. Este o alegere care a fost făcută”, a declarat politiciana, potrivit agenției AFP.
Le Pen i-a propus lui Zelenski o întâlnire la Bruxelles
Refuzul vizitei la Kiev nu înseamnă, potrivit declarațiilor sale, că Marine Le Pen exclude o discuție cu liderul ucrainean. Ea a propus ca întâlnirea să aibă loc la Bruxelles sau la Paris, argumentând că problema finanțării Ucrainei privește întreaga Europă.
Zelenski o invitase să vină în Ucraina pentru a discuta direct despre poziția sa față de război și despre sprijinul oferit de Franța. La începutul lunii noiembrie, președintele ucrainean declarase că speră ca o vizită la Kiev să o ajute pe politiciana franceză să își schimbe perspectiva.
Cei doi au avut anterior schimburi de replici pe tema ajutorului financiar. Le Pen a susținut că Franța nu ar mai trebui să finanțeze Ucraina dacă ea va ajunge la Palatul Élysée.
Le Pen promite oprirea ajutorului financiar pentru Ucraina
Poziția sa a fost reiterată după întâlnirea din 16 noiembrie cu ambasadorul Ucrainei la Paris, Vadim Omelcenko. Le Pen a afirmat că situația finanțelor publice franceze nu ar mai permite continuarea sprijinului financiar pentru Kiev în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale din mai 2027.
Potrivit unei declarații transmise de partid, Franța ar urma totuși să respecte angajamentele deja asumate, inclusiv participarea la împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Le Pen a mai indicat că ar putea continua sprijinul prin donații de echipamente, ajutor umanitar și implicare diplomatică.
Într-o declarație pentru Reuters, lidera RN a susținut că Franța nu mai dispune de resurse bugetare pentru a continua finanțarea suplimentară a Ucrainei.
Disputa privind sprijinul francez a ajuns în centrul campaniei
Poziția lui Le Pen a provocat reacții și în politica franceză. Președintele Emmanuel Macron a criticat, fără să o numească direct, ideea reducerii resurselor puse la dispoziția Ucrainei. El a avertizat că limitarea sprijinului ar putea împinge Kievul către o pace nedreaptă și ar slăbi securitatea Europei.
În schimb, Le Pen a pus accentul pe situația bugetară a Franței și a susținut că statul trebuie să își prioritizeze resursele. Propunerea sa ar putea avea consecințe și asupra contribuției franceze la programele europene de sprijin, nu doar asupra ajutorului bilateral.
Alegerile prezidențiale din Franța sunt programate pentru 2027. Dacă va câștiga scrutinul, schimbarea politicii de finanțare a Ucrainei ar putea deveni una dintre temele importante ale relației Parisului cu Kievul și cu partenerii europeni.