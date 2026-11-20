Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 nov. 2026, 08:42

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă comune susținute la Cancelaria din Berlin, la finalul summitului ”Coaliției de Voință”, că Rusia „nu a dat niciun semn că ar dori pacea” pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

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