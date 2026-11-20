Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă comune susținute la Cancelaria din Berlin, la finalul summitului ”Coaliției de Voință”, că Rusia „nu a dat niciun semn că ar dori pacea” pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Emmanuel Macron: ”Rusia nu a dat semne de pace”
Potrivit lui Emmanuel Macron, acest format de negocieri ”trebuie să permită abordarea unor subiecte legate de teritoriile aflate în responsabilitatea preşedintelui Zelenski, care este singurul care are legitimitatea necesară pentru a face acest lucru, a unor chestiuni de securitate (...) şi a chestiunii reconstrucţiei, precum şi a unor aspecte pe termen lung”.
În încheiere, liderul francez a atras atenţia asupra importanţei perioadei următoare, declarând că este ”conştient” că ”săptămânile următoare vor fi decisive pentru Ucraina”, pentru populaţia acestei ţări şi pentru întreaga Europă.
La invitaţia cancelarului german Friedrich Merz, a preşedintelui francez Emmanuel Macron şi a premierului britanic Andy Burnham, aliaţii Ucrainei, în special statele europene, alături de Australia, Canada şi Japonia, s-au reunit joi după-amiază la Cancelaria Federală din Berlin.
Principalul obiectiv al întâlnirii a fost coordonarea poziţiilor pentru ca Europa să obţină un rol esenţial la masa negocierilor de pace, alături de Ucraina, Rusia şi Statele Unite.
Ucraina cere sprijin militar şi financiar, în timp ce intensifică atacurile asupra Rusiei
În contextul în care oraşele şi infrastructura ucraineană continuă să fie ţinta bombardamentelor ruseşti, Kievul are nevoie urgentă de rachete interceptoare, în special de sistemele americane Patriot. Situaţia este complicată de deficitul mondial de muniţie antiaeriană.
Comisia Europeană a anunţat miercuri că intenţionează să propună statelor membre acordarea unui nou împrumut de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina, sumă care s-ar adăuga finanţării echivalente deja prevăzute pentru anul 2027. Diferenţa de 25 de miliarde de euro ar urma să fie acoperită de alţi parteneri ai Kievului, printre care şi Regatul Unit.
Înaintea reuniunilor de la Berlin şi Shenzhen, Ucraina a transmis un nou semnal de determinare pe front, în pofida perspectivei unei ierni deosebit de dificile.
După ce, începând din vară, a intensificat atacurile asupra infrastructurii petroliere din Rusia, armata ucraineană a provocat distrugeri parţiale podului care face legătura între peninsula Crimeea, anexată de Moscova, şi teritoriul rus. Obiectivul, puternic securizat, are o importanţă strategică majoră, fiind atât o rută esenţială de aprovizionare pentru peninsulă şi trupele ruse, cât şi un simbol deosebit de important pentru Vladimir Putin.
În urma atacului, liderul de la Kremlin a ameninţat joi cu represalii ”şi mai dureroase”.