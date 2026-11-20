Donald Trump a trecut, în numai două zile, de la discuții cu aliații Statelor Unite din Asia la o întâlnire istorică alături de Vladimir Putin și Xi Jinping. Deși cele două reuniuni au avut obiective foarte diferite, președintele american a folosit același ton prietenos, numindu-i „prieteni” atât pe liderii Japoniei, Indiei și Australiei, cât și pe cei ai Rusiei și Chinei.
Vizita liderului american în Asia a adus în prim-plan două abordări diplomatice care par greu de împăcat. Pe de o parte, Washingtonul încearcă să își consolideze relațiile cu statele care vor să limiteze influența Chinei în regiune. Pe de altă parte, Trump caută să mențină un dialog direct cu Beijingul și Moscova, chiar dacă între aceste mari puteri există numeroase tensiuni.
Trump, întâlnire cu aliații Statelor Unite. Mesajul transmis liderilor din Asia
Prima reuniune a avut loc marți, 17 noiembrie, în capitala Filipinelor, Manila. Donald Trump s-a întâlnit cu premierul Japoniei, Sanae Takaichi, premierul Indiei, Narendra Modi, și premierul Australiei, Anthony Albanese, în cadrul parteneriatului Quad, din care fac parte cele patru state.
Grupul urmărește consolidarea cooperării în regiunea Indo-Pacifică și reprezintă, în același timp, un instrument important pentru contracararea influenței tot mai mari a Chinei. Liderii au discutat despre securitatea maritimă, inteligența artificială și protejarea infrastructurii digitale, dar și despre necesitatea menținerii stabilității în regiune.
Atmosfera întâlnirii a fost una relaxată. Trump a glumit cu ceilalți participanți, i-a lăudat și le-a transmis că îl pot contacta direct atunci când au nevoie să discute o problemă. Președintele american a insistat asupra relațiilor personale pe care le are cu cei trei lideri, pe care i-a prezentat drept apropiați ai săi, conform AP.
De la aliații din Quad, direct la masa negocierilor cu Putin și Xi Jinping
Joi, 19 noiembrie, Donald Trump s-a aflat la Shenzhen, în China, unde a participat la o reuniune trilaterală fără precedent alături de președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping. Întâlnirea a avut loc într-un cadru mult mai formal și a adus la aceeași masă conducătorii a trei state ale căror relații sunt marcate de rivalități economice, politice și militare.
Cei trei au discutat despre securitatea internațională, riscurile unui conflict nuclear, cooperarea economică și reforma Organizației Națiunilor Unite. Reuniunea a fost urmărită cu atenție și în contextul războiului din Ucraina, un subiect care continuă să provoace divergențe majore între Washington și Moscova.
Cu toate acestea, Trump a păstrat tonul apropiat folosit și la întâlnirea cu aliații săi. I-a numit prieteni atât pe Putin, cât și pe Xi Jinping și a susținut că diferențele dintre state nu trebuie să reprezinte un obstacol în calea negocierilor.
Gesturile de apropiere au fost vizibile încă de la sosirea liderului american în China. Xi Jinping l-a întâmpinat personal la aeroport, iar cei doi s-au îmbrățișat. Ulterior, Trump și Putin și-au strâns mâinile și au schimbat câteva gesturi cordiale înaintea discuțiilor oficiale.
Două summituri, două mesaje diferite. Ce au stabilit liderii
Dincolo de declarațiile prietenoase ale lui Trump, cele două reuniuni au transmis mesaje diferite despre direcția în care ar putea evolua relațiile internaționale.
La Manila, liderii Quad au prezentat angajamente concrete pentru dezvoltarea cooperării în domenii strategice, de la noile tehnologii până la securitatea maritimă. Parteneriatul dintre Statele Unite, Japonia, India și Australia se bazează pe interese comune și pe dorința de a menține echilibrul de putere în regiunea Indo-Pacifică.
În schimb, întâlnirea dintre Trump, Putin și Xi Jinping s-a încheiat cu o declarație comună care pune accentul pe continuarea dialogului între cele trei mari puteri. Documentul vorbește despre necesitatea reformării ONU, creșterea aprovizionării cu produse petroliere și evitarea unui război nuclear.
Ken Moriyasu, cercetător la Hudson Institute, consideră că diferențele dintre cele două summituri sunt importante pentru înțelegerea schimbărilor care au loc pe scena internațională. În opinia sa, Quad reprezintă modelul de cooperare construit după Al Doilea Război Mondial, în timp ce reuniunea dintre SUA, Rusia și China ridică perspectiva unei lumi în care marile puteri își recunosc reciproc zonele de influență.
Nu toți specialiștii privesc însă rezultatele întâlnirii trilaterale doar ca pe un gest simbolic. Edgard Kagan, fost ambasador american în Malaysia, consideră că disponibilitatea Chinei de a susține discuții despre riscurile nucleare și continuarea dialogului reprezintă un pas diplomatic important.
Cele două reuniuni arată astfel felul în care Donald Trump încearcă să își construiască relațiile externe: prin consolidarea alianțelor tradiționale, dar și prin contacte directe cu liderii statelor considerate rivale. Rămâne de văzut dacă această abordare va produce acorduri concrete și dacă apropierea afișată la nivel personal se va traduce în înțelegeri politice durabile.