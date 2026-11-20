Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 nov. 2026, 07:13

Donald Trump a trecut, în numai două zile, de la discuții cu aliații Statelor Unite din Asia la o întâlnire istorică alături de Vladimir Putin și Xi Jinping. Deși cele două reuniuni au avut obiective foarte diferite, președintele american a folosit același ton prietenos, numindu-i „prieteni” atât pe liderii Japoniei, Indiei și Australiei, cât și pe cei ai Rusiei și Chinei.

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