Live Summit APEC 2026. Donald Trump și Vladimir Putin, întâlnire informală în China: „Este prietenul meu”. Urmează discuțiile cu Xi Jinping VIDEO
Summit APEC/ Profimedia
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit joi, 19 noiembrie, cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul summitului APEC din China, într-o întrevedere informală desfășurată într-o încăpere separată a centrului de conferințe din Shenzhen. Liderul de la Casa Albă l-a numit pe Putin „prietenul meu” și a declarat că așteaptă cu interes discuțiile oficiale cu acesta, potrivit CNN. Întâlnirea neprogramată dintre cei doi lideri a avut loc înaintea discuțiilor bilaterale oficiale și a reuniunii trilaterale la care urmează să participe și președintele chinez Xi Jinping, relatează și Reuters.
UPDATE - Liderii, printre care președintele american Donald Trump, președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, au pozat pentru o fotografie de grup în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfășurat joi la Shenzhen, China.
UPDATE - „Este prietenul meu”. Donald Trump, declarații despre Vladimir Putin la întâlnirea din China
Donald Trump l-a salutat cordial pe Vladimir Putin la începutul întrevederii informale, desfășurate într-o încăpere separată din centrul de conferințe APEC, relatează Reuters.
Potrivit jurnalistului Trevor Hunnicutt, care relatează pentru CNN, președintele american a intrat în încăpere însoțit de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și de șeful său de cabinet, Stephen Miller. La intrare, Trump l-a bătut prietenește pe braț pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, spunându-i: „Îți faci treaba foarte bine”.
Ulterior, liderul american i-a strâns mâna lui Putin și a făcut câteva declarații scurte, surprinse de camerele de televiziune.
Liderul de la Casa Albă a afirmat că așteaptă cu interes întâlnirea bilaterală oficială cu Vladimir Putin.
Potrivit relatării CNN, camerele de filmat au fost scoase din încăpere la numai 58 de secunde după intrarea președintelui american.
Trump și Putin, întâlnire informală înaintea discuțiilor oficiale
Întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu era programată inițial în acest format. Cei doi lideri au purtat o scurtă conversație separată, în marja summitului APEC, înaintea întâlnirii bilaterale oficiale.
Un oficial american a descris această întrevedere drept o discuție informală, o scurtă conversație separată între cei doi președinți.
Trump a intrat în încăpere însoțit de oficiali americani, iar accesul presei a fost strict restricționat. Potrivit informațiilor transmise de CNN, a fost permisă prezența unei singure camere de televiziune. Vladimir Putin nu a făcut declarații publice în timpul acestui scurt moment surprins de presă.
Donald Trump urmează să aibă discuții bilaterale cu Xi Jinping
După întâlnirea informală cu Vladimir Putin, Donald Trump este așteptat să participe la discuțiile bilaterale programate cu președintele chinez Xi Jinping.
Ulterior, cei trei lideri urmează să participe la o reuniune trilaterală, într-un format diplomatic de importanță majoră pentru relațiile dintre Statele Unite, Rusia și China. Întâlnirea dintre Trump și Putin are loc într-un context internațional tensionat, marcat de războiul din Ucraina și de eforturile diplomatice privind încheierea conflictului.
Trump și Putin s-au întâlnit de șapte ori. Unde a avut loc ultima întrevedere
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit personal în șapte rânduri, potrivit informațiilor prezentate de CNN. Cea mai recentă întrevedere a avut loc în Alaska, în 2025, în cadrul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina. Discuțiile nu s-au concretizat atunci printr-un acord oficial.
Relația dintre cei doi lideri a traversat perioade tensionate, însă în ultimele luni au existat semnale privind o apropiere diplomatică. Noua întâlnire din China este urmărită cu atenție, în condițiile în care relațiile dintre Washington și Moscova, dar și evoluția războiului din Ucraina, rămân teme centrale pe agenda internațională.
Putin revine la summitul APEC după nouă ani
Vladimir Putin participă în persoană la un summit al liderilor APEC pentru prima dată din 2017, când reuniunea a avut loc la Da Nang, în Vietnam, relatează Reuters.
La acel summit, Putin s-a întâlnit cu Donald Trump, aflat atunci în primul său an de mandat ca președinte al Statelor Unite. De atunci, poziția liderului rus pe scena internațională s-a schimbat însă, în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei, declanșate în 2022.
Liderii vest-europeni și administrația Statelor Unite condusă de fostul președinte Joe Biden au încercat să îl izoleze diplomatic pe Putin. Însă liderul de la Kremlin și-a recâștigat influența diplomatică după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în 2025.
Rusia consideră că reuniunea trilaterală de la Shenzhen reprezintă un semnal transmis atât aliaților, cât și adversarilor săi, că face parte din ceea ce Moscova descrie drept o nouă ordine mondială multipolară, aflată în formare. Totodată, Kremlinul privește această întâlnire drept un răspuns puternic la adresa liderilor europeni care au continuat să îl izoleze diplomatic pe Vladimir Putin.
Summitul APEC din China: miza economică și diplomatică a reuniunii care îi aduce la aceeași masă pe Trump, Xi și Putin
Summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfășurat la Shenzhen, în perioada 18-19 noiembrie 2026, are ca temă centrală „Construirea unei comunități Asia-Pacific pentru prosperitate comună” („Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together”). China, țara gazdă, a stabilit trei direcții prioritare: deschiderea economică, inovarea și cooperarea regională, într-un context marcat de tensiuni comerciale, fragmentarea lanțurilor de aprovizionare și competiția pentru supremație tehnologică.
Potrivit CNA, una dintre principalele mize economice ale reuniunii este consolidarea comerțului liber în regiunea Asia-Pacific, inclusiv relansarea discuțiilor privind crearea unei Zone de Liber Schimb Asia-Pacific (FTAAP), un proiect care ar reuni cele 21 de economii membre APEC. Inițiativa, susținută încă din 2006, nu a fost transformată până acum într-un acord comercial concret. China urmărește, de asemenea, obținerea unui consens privind digitalizarea comerțului și dezvoltarea unor reguli comune pentru economia digitală.
Conform site-ului APEC, n alt subiect major este inteligența artificială și impactul acesteia asupra economiei globale. Liderii și reprezentanții economici discută despre cooperarea tehnologică, standardele digitale, utilizarea inteligenței artificiale în industrie și servicii, dar și despre reducerea diferențelor de dezvoltare tehnologică dintre economiile membre. Potrivit Secretariatului APEC, economia regiunii este estimată să crească cu 3,4% în 2026.
Dincolo de agenda economică oficială, ediția din acest an are o miză diplomatică aparte: prezența simultană a președintelui american Donald Trump, a liderului chinez Xi Jinping și a președintelui rus Vladimir Putin, a scris și AP. Reuniunea trilaterală anunțată pentru cei trei lideri este considerată fără precedent și oferă Chinei ocazia de a-și evidenția rolul diplomatic internațional, în timp ce Washingtonul și Moscova urmăresc propriile obiective strategice. Printre subiectele sensibile se numără relațiile comerciale, securitatea internațională și negocierile privind controlul armamentului nuclear.
Totuși, APEC funcționează pe baza consensului, iar angajamentele sale sunt voluntare, mai arată CNA. Prin urmare, capacitatea summitului de a produce acorduri concrete rămâne dependentă de disponibilitatea celor 21 de economii membre de a ajunge la un compromis, în pofida divergențelor comerciale și geopolitice
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