Publicat 19 nov. 2026, 07:17 Actualizat 19 nov. 2026, 07:28

Președintele american Donald Trump s-a întâlnit joi, 19 noiembrie, cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul summitului APEC din China, într-o întrevedere informală desfășurată într-o încăpere separată a centrului de conferințe din Shenzhen. Liderul de la Casa Albă l-a numit pe Putin „prietenul meu” și a declarat că așteaptă cu interes discuțiile oficiale cu acesta, potrivit CNN. Întâlnirea neprogramată dintre cei doi lideri a avut loc înaintea discuțiilor bilaterale oficiale și a reuniunii trilaterale la care urmează să participe și președintele chinez Xi Jinping, relatează și Reuters.

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