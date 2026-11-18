Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 18 nov. 2026, 22:17

Unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia se confruntă cu una dintre cele mai costisitoare dispute de divorț judecate vreodată în Marea Britanie. Natalia Potanina solicită 2,174 miliarde de lire sterline și susține că a primit mai puțin de 1% din averea construită în cei 31 de ani de căsnicie.

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