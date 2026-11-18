Oligarhul lui Putin riscă să piardă peste 2 miliarde de lire sterline în divorțul judecat la Londra
Oligarhul rus Vladimir Potanin și Vadimir Putin. Foto: Profimedia
Unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia se confruntă cu una dintre cele mai costisitoare dispute de divorț judecate vreodată în Marea Britanie. Natalia Potanina solicită 2,174 miliarde de lire sterline și susține că a primit mai puțin de 1% din averea construită în cei 31 de ani de căsnicie.
Oligarhul rus Vladimir Potanin, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia și directorul companiei miniere Norilsk Nickel, se confruntă cu o solicitare de partaj de peste 2 miliarde de lire sterline din partea fostei sale soții. Procesul a început miercuri, 18 noiembrie, la Înalta Curte din Londra, iar verdictul ar putea avea consecințe importante asupra participației deținute de miliardar la gigantul minier.
Natalia Potanina cere 2,174 miliarde de lire sterline, echivalentul a aproximativ 2,64 miliarde de dolari. Dacă instanța îi va da câștig de cauză, Vladimir Potanin ar putea fi nevoit să vândă o parte din acțiunile pe care le deține la Norilsk Nickel, companie care este cel mai mare producător mondial de paladiu și un important furnizor de nichel rafinat, scrie Financial Times. Potrivit Reuters, participația controlată prin holdingul său Interros reprezintă 34,2% din companie.
Fosta soție solicită jumătate din participația la Norilsk Nickel și o parte din dividende
Natalia Potanina și-a limitat solicitarea la 50% din valoarea participației pe care fostul soț o deține în mod efectiv la Norilsk Nickel, la o parte din dividendele încasate de acesta începând din 2014 și la o proprietate de lux din Rusia. Avocații săi susțin că averea familiei a crescut spectaculos în timpul celor 31 de ani de căsnicie și că femeia a fost nedreptățită la împărțirea bunurilor.
Reprezentantul legal al Nataliei Potanina, Charles Howard, a explicat în fața instanței că suma solicitată reprezintă aproximativ o șeptime din averea de circa 14 miliarde de lire sterline pe care ar deține-o fostul soț. Avocatul a susținut, totodată, că Vladimir Potanin ar fi transferat o parte dintre active în structuri la care fosta soție nu mai avea acces.
Potrivit relatărilor din presa britanică, avocații Nataliei Potanina au afirmat că aproximativ 8 miliarde de lire sterline ar fi fost mutate într-o companie aflată pe numele celei de-a doua soții a oligarhului și în fundații înregistrate în Seychelles. Reprezentanții femeii susțin că aceasta a rămas cu mai puțin de 1% din averea acumulată în timpul căsniciei.
Vladimir Potanin susține că fosta soție a primit deja aproximativ 80 de milioane de dolari
Avocații miliardarului contestă pretențiile Nataliei Potanina și afirmă că aceasta a beneficiat deja de o despăgubire substanțială în urma divorțului pronunțat în Rusia. Potrivit versiunii lui Vladimir Potanin, fosta soție ar fi primit aproximativ 80 de milioane de dolari. Natalia Potanina contestă însă această sumă și susține că plata primită a fost de numai 41,5 milioane de dolari.
O altă problemă invocată de apărarea oligarhului este posibilitatea ca eventualele obligații financiare stabilite de instanța britanică să nu poată fi executate în Rusia. Avocatul Edward Faulks a atras atenția că sancțiunile internaționale impuse clientului său ar putea împiedica transferul banilor către fosta soție.
În plus, reprezentantul lui Potanin a avertizat că plata celor 2,174 miliarde de lire sterline ar putea fi posibilă numai prin vânzarea unor acțiuni Norilsk Nickel. O asemenea tranzacție ar presupune înstrăinarea unei participații importante într-o companie considerată strategică pentru Rusia și ar atrage, potrivit avocatului, atenția autorităților britanice și ruse.
Vladimir Potanin a retras în această lună o ofertă de 25 de milioane de lire sterline pe care o făcuse anterior pentru încheierea disputei.
O avere de aproape 30 de miliarde de dolari și un stil de viață extravagant
Potrivit estimărilor Forbes, Vladimir Potanin are o avere de aproape 30 de miliarde de dolari. În documentele depuse în cadrul procesului, omul de afaceri și-a declarat însă active nete de aproximativ 5,2 miliarde de lire sterline, valoare pe care fosta soție o contestă.
Miliardarul, în vârstă de 65 de ani, și-a construit o mare parte din avere după ce a cumpărat o participație la Norilsk Nickel pentru aproximativ 170 de milioane de dolari, în cadrul licitațiilor de privatizare organizate în Rusia la mijlocul anilor 1990. Holdingul său, Interros, controlează în prezent 34,2% din companie, după ce o participație de aproape 3,5% a fost transferată în luna martie către fundația sa caritabilă.
În fața instanței, avocatul Nataliei Potanina a invocat și cheltuielile extravagante ale familiei. Printre exemplele prezentate se numără plata a 1,7 milioane de lire sterline pentru ca regretatul cântăreț George Michael și echipa sa să ajungă în Rusia și să susțină un spectacol de o oră, în cadrul unei petreceri de Revelion organizate în 2006.
Potrivit relatării publicate de The Times, avocatul femeii a mai menționat că Vladimir Potanin ar fi încasat dividende de 222 de milioane de lire sterline numai în ultima lună. Apărarea oligarhului susține însă că valoarea actuală a acțiunilor Norilsk Nickel reflectă și activitatea desfășurată de acesta după separarea cuplului, iar fosta soție nu ar avea dreptul la o parte din această creștere.
Femeia solicită alternativ 600 de milioane de lire sterline pentru a-și acoperi nevoile
În cazul în care judecătorul nu îi va acorda o parte din averea fostului soț, Natalia Potanina a cerut ca instanța să îi ofere 600 de milioane de lire sterline pentru acoperirea așa-numitelor „nevoi rezonabile”. Solicitarea alternativă ar include achiziționarea unei locuințe în Londra și a unei proprietăți la țară, în comitatul Surrey, precum și cheltuielile necesare menținerii unui nivel de trai apropiat de cel din timpul căsniciei.
Avocatul lui Vladimir Potanin a respins această pretenție, descriind-o pe fosta soție drept o femeie foarte înstărită, care și-a construit o viață independentă după despărțire. Acesta a susținut că Natalia Potanina încearcă să revină la stilul de viață extrem de costisitor pe care îl avea în urmă cu două decenii.
O căsnicie de 31 de ani și o dispută juridică începută în urmă cu opt ani
Vladimir și Natalia Potanin s-au cunoscut în Rusia, la sfârșitul anilor 1970, când erau studenți și aveau resurse financiare modeste. S-au căsătorit în 1983 și au împreună trei copii. În următoarele trei decenii, averea omului de afaceri a crescut considerabil, iar familia a ajuns să ducă o viață caracterizată de proprietăți luxoase, iahturi și vacanțe în care călătorea cu avioane private.
Cei doi au divorțat în 2014, iar Natalia Potanina s-a mutat ulterior în Marea Britanie, unde a obținut cetățenia britanică. Fostul său soț s-a recăsătorit.
Femeia a deschis o acțiune în justiția britanică în 2018, susținând că înțelegerea financiară stabilită în Rusia nu reflecta adevărata dimensiune a averii familiei. Înalta Curte din Londra i-a respins inițial demersul, în 2019, considerând că încerca să obțină în Marea Britanie un rezultat mai avantajos decât cel din țara în care avusese loc divorțul. Decizia a fost însă răsturnată ulterior de Curtea de Apel, care a stabilit că Natalia Potanina avea o legătură suficient de puternică cu Marea Britanie pentru ca procesul să poată continua.
Vladimir Potanin este sancționat de Marea Britanie și Statele Unite în urma invaziei ruse în Ucraina. Omul de afaceri a rămas în Rusia, iar în cadrul procesului londonez este așteptat să depună mărturie prin videoconferință. Fosta soție a fost prezentă la prima zi a audierilor.
Procesul urmează să continue până la începutul lunii decembrie.
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