Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 nov. 2026, 21:05

Peste 32.000 de copii ai căror părinți sunt cetățeni români primeau alocații din Germania la finalul anului 2025. Datele fac parte dintr-un total de peste 291.000 de beneficiari care locuiesc în afara țării și au alimentat cererile unor politicieni germani de restricționare a plăților.

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