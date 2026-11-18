Prima reuniune trilaterală dintre liderii SUA, Rusiei și Chinei va avea un timp de desfășurare surprinzător de scurt. Kremlinul a anunțat că discuția va dura cel mult o oră, în timp ce Putin și Trump ar putea avea mai multe conversații separate, în marja summitului APEC.
Summitul care îi va aduce la aceeași masă pe Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping va avea o durată de cel mult o oră. Anunțul a fost făcut miercuri de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, înaintea reuniunii programate joi, 19 noiembrie, la Shenzhen, în China.
Întrebat cât timp va fi rezervat discuției dintre cei trei președinți, oficialul rus a oferit un răspuns scurt: „Nu mai mult de o oră”. Declarația a fost preluată de agenția rusă RIA Novosti și confirmată în relatările Reuters despre programul întâlnirii.
Reuniunea va avea loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) și este prezentată drept o întâlnire fără precedent între liderii celor trei mari puteri. Cu toate acestea, timpul alocat discuțiilor comune este limitat, iar agenda nu a fost detaliată public în întregime.
Putin și Trump ar putea discuta separat, dar nu sunt pregătite negocieri oficiale
Pe lângă întâlnirea în trei, Vladimir Putin și Donald Trump vor avea ocazii să vorbească separat în timpul evenimentului de la Shenzhen. Kremlinul a precizat însă că nu este prevăzută o rundă de negocieri bilaterale ample între cei doi președinți.
Dmitri Peskov a explicat că programul summitului este unul multilateral și că este puțin probabil să existe suficient timp pentru discuții oficiale de amploare între liderul rus și cel american. Totuși, cei doi ar putea face schimb de opinii în întâlniri informale, inclusiv în cazul în care vor avea ocazia să stea față în față.
Potrivit relatărilor Reuters, Peskov a menționat că războaiele din Ucraina și Iran ar putea fi printre subiectele abordate de Putin și Trump dacă va avea loc o conversație separată.
Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a oferit la rândul său detalii despre program. Întâlnirea dintre Putin și Trump este așteptată după sesiunea plenară a summitului APEC, iar la discuție ar urma să participe și membri ai delegațiilor celor două țări.
Ușakov a mai spus că liderii ar putea avea mai multe ocazii să vorbească informal pe parcursul evenimentului. Bloomberg a relatat, de asemenea, că nu a fost rezervat un interval oficial pentru o reuniune bilaterală, dar că cei doi președinți ar putea purta conversații în mai multe momente ale summitului.
Ucraina, Iranul și armele nucleare, printre temele posibile ale summitului
Discuțiile de joi ar putea aborda mai multe dosare internaționale importante, în special războiul din Ucraina, conflictul din Iran și proliferarea nucleară. Deocamdată, însă, nu a fost prezentată o agendă publică detaliată care să stabilească exact subiectele ce vor fi discutate de cei trei lideri.
Întâlnirea are loc într-un moment în care Washingtonul încearcă să obțină progrese în negocierile privind războiul declanșat de Rusia în Ucraina, în timp ce relațiile dintre Moscova și Beijing continuă să fie marcate de apropierea economică și politică.
Discuția dintre Trump și Xi, umbrită de tensiunile comerciale și tehnologice
Înaintea reuniunii trilaterale, relația dintre Donald Trump și Xi Jinping este marcată și de disputele economice dintre Washington și Beijing. Administrația americană a adoptat măsuri pentru a restricționa și mai mult accesul companiilor chineze la cipuri avansate produse în SUA sau de aliații săi, componente esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.
De cealaltă parte, Trump ar putea încerca să obțină de la Beijing reluarea exporturilor de metale rare și creșterea achizițiilor de produse agricole americane. Aceste teme sunt importante pentru menținerea armistițiului comercial dintre cele două economii.
Agenția Associated Press a relatat miercuri despre contrastul dintre mesajul lui Xi Jinping în favoarea comerțului deschis și politica „America First” promovată de Trump, în contextul în care liderii APEC se reunesc la Shenzhen.