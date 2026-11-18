Publicat 18 nov. 2026, 20:07 Actualizat 18 nov. 2026, 20:17

Prima reuniune trilaterală dintre liderii SUA, Rusiei și Chinei va avea un timp de desfășurare surprinzător de scurt. Kremlinul a anunțat că discuția va dura cel mult o oră, în timp ce Putin și Trump ar putea avea mai multe conversații separate, în marja summitului APEC.

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