Alertă de securitate pe aeroportul Tenerife Sud, din Insulele Canare, după ce a fost semnalată o posibilă bombă la bordul unui avion al companiei Ryanair. Aeronava a fost mutată într-o zonă de siguranță, iar pasagerii au fost evacuați pentru ca polițiștii să poată verifica existența unui eventual dispozitiv exploziv. Garda Civilă spaniolă a efectuat verificări și a stabilit că alarma a fost falsă.
Incidentul s-a produs marți, 17 noiembrie 2026, iar informațiile au fost făcute publice miercuri. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat numărul zborului, destinația aeronavei sau câți pasageri se aflau la bord.
Avion Ryanair, evacuat după o alertă cu bombă
Potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă, polițiștii Gărzii Civile au intervenit pe aeroportul Tenerife Sud după primirea unei alerte privind prezența unei posibile bombe într-un avion Ryanair.
Aeronava a fost îndepărtată de zona obișnuită de operare și dusă într-un perimetru considerat sigur. Pasagerii au fost evacuați, iar echipele de intervenție au verificat avionul pentru a exclude existența unor materiale explozive.
După efectuarea controalelor, autoritățile au stabilit că amenințarea nu era reală. Alarma a fost declarată falsă, iar până la momentul publicării informațiilor nu fuseseră anunțate detalii despre persoana care ar fi transmis avertismentul sau despre circumstanțele în care acesta a fost făcut.
Nici compania Ryanair, nici autoritățile aeroportuare nu comunicaseră public toate detaliile incidentului. Nu era cunoscută nici destinația zborului afectat.
O nouă alertă de securitate pe aeroportul din Tenerife
Incidentul are loc la mai puțin de două luni după o altă alertă cu bombă pe aeroportul Tenerife Sud. Pe 25 septembrie, un avion al companiei Jet2, care urma să decoleze spre Londra Stansted, a fost evacuat după ce un pasager ar fi afirmat că avea o bombă în bagaj.
Polițiștii au verificat aeronava și bagajele, însă nu au descoperit explozibili. După încheierea operațiunii, pasagerii au fost lăsați să se îmbarce din nou, iar avionul a plecat cu o întârziere de peste două ore.
Mai multe amenințări false au perturbat zborurile din Europa
Alerta de la Tenerife apare într-o perioadă în care mai multe aeroporturi și companii aeriene europene s-au confruntat cu amenințări cu bombă, multe dintre ele dovedindu-se false.
Potrivit relatărilor din presa internațională, avertismentele au dus la verificări de securitate, evacuări, întârzieri și chiar devieri ale unor aeronave. În unele cazuri, avioanele au fost escortate de aeronave militare până la aterizare.
Experții în securitate au atras atenția că asemenea amenințări pot avea efecte importante asupra transportului aerian, chiar și atunci când nu există un pericol real. Fiecare alertă trebuie verificată, iar procedurile pot presupune evacuarea pasagerilor, controlul bagajelor și inspectarea completă a aeronavei.
Deocamdată, nu există dovezi publice care să arate că alerta de la bordul avionului Ryanair din Tenerife face parte dintr-o acțiune coordonată la nivel european.
Ce se întâmplă când este semnalată o bombă într-un avion
Orice amenințare privind existența unui dispozitiv exploziv la bord este tratată ca o posibilă situație de urgență până când autoritățile stabilesc că nu există niciun pericol.
În funcție de momentul în care este primită alerta, aeronava poate fi izolată într-o zonă specială, pasagerii pot fi evacuați, iar echipele de securitate verifică avionul și bagajele. În astfel de operațiuni pot fi implicați polițiști specializați în detectarea explozibililor.
Măsurile pot provoca întârzieri și modificări ale programului de zbor, însă sunt necesare pentru protejarea pasagerilor și a echipajului.
În cazul de la Tenerife, verificările Gărzii Civile au stabilit că amenințarea a fost falsă. Nu au fost comunicate informații despre eventuale persoane reținute sau despre consecințele operaționale asupra celorlalte zboruri de pe aeroport.