Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 18 nov. 2026, 16:02

Alertă de securitate pe aeroportul Tenerife Sud, din Insulele Canare, după ce a fost semnalată o posibilă bombă la bordul unui avion al companiei Ryanair. Aeronava a fost mutată într-o zonă de siguranță, iar pasagerii au fost evacuați pentru ca polițiștii să poată verifica existența unui eventual dispozitiv exploziv. Garda Civilă spaniolă a efectuat verificări și a stabilit că alarma a fost falsă.

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