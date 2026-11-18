Fostul președinte american Joe Biden îl descrie pe Volodimir Zelenski drept un lider „morocănos și încăpățânat” în discuțiile private și susține că președintele ucrainean nu a manifestat suficientă recunoștință pentru sprijinul militar și diplomatic oferit de Statele Unite. Dezvăluirile apar în noul volum de memorii al lui Biden, „Promite-mi, America”, potrivit publicației The Guardian.
Războiul din Ucraina ocupă un loc important în volumul lansat marți, 17 noiembrie, de Joe Biden, cu puțin timp înainte ca fostul președinte american să împlinească 84 de ani, relatează The Guardian. În cartea sa, Biden rememorează relația cu Vladimir Putin, pregătirile pentru invazia rusă din februarie 2022 și colaborarea cu autoritățile de la Kiev pe parcursul mandatului său, încheiat în ianuarie 2025.
Ce spune Joe Biden despre relația dificilă cu Volodimir Zelenski
Biden recunoaște că, înainte de declanșarea războiului, a avut îndoieli cu privire la capacitatea lui Volodimir Zelenski de a conduce Ucraina într-o criză de asemenea amploare. Fostul președinte american face referire la trecutul liderului ucrainean în televiziune, ca actor și comedian.
Cu toate acestea, fostul lider american spune că a fost impresionat de rezistența și determinarea președintelui ucrainean, iar temerile sale inițiale s-au dovedit neîntemeiate.
Biden apreciază și abilitățile de comunicare ale lui Zelenski, evocând inclusiv vizita sa secretă la Kiev din februarie 2023. Cu acea ocazie, fiul președintelui ucrainean, care avea atunci 10 ani, i-a oferit un desen reprezentând un sistem de apărare antiaeriană furnizat de Statele Unite, însoțit de mesajul: „Vă mulțumesc că l-ați ajutat pe tatăl meu să ne salveze pe toți”, a povestit Biden.
Zelenski i-ar fi pus la încercare răbdarea fostului președinte american
Dincolo de aprecierile privind curajul liderului ucrainean și rezistența țării în fața invaziei ruse, Biden face și o serie de observații critice la adresa acestuia.
Joe Biden susține că liderul de la Kiev a insistat în repetate rânduri pentru suplimentarea ajutorului militar și financiar acordat de Washington, uneori punând la încercare răbdarea administrației americane.
Fostul președinte încearcă să explice și beneficiile economice ale sprijinului acordat Ucrainei, subliniind că cea mai mare parte a banilor a fost cheltuită în Statele Unite pentru producția de armament și echipamente militare. Potrivit acestuia, investițiile au contribuit inclusiv la crearea de locuri de muncă pe teritoriul american.
Criticile lui Biden amintesc de conflictul dintre Zelenski și Trump de la Casa Albă
Observațiile fostului președinte american privind atitudinea lui Zelenski față de sprijinul Washingtonului amintesc de tensiunile dintre liderul ucrainean și administrația Donald Trump.
În februarie 2025, la o întâlnire desfășurată la Casa Albă, Trump și vicepreședintele JD Vance l-au criticat public pe Zelenski, reproșându-i că nu ar fi suficient de recunoscător pentru ajutorul oferit de Statele Unite și acuzându-l de lipsă de respect.
Prin relatările sale din memorii, Biden oferă propria perspectivă asupra relației complicate cu președintele ucrainean, în contextul unuia dintre cele mai importante conflicte internaționale din timpul mandatului său.