Publicat 18 nov. 2026, 13:31 Actualizat 18 nov. 2026, 13:34

Fostul președinte american Joe Biden îl descrie pe Volodimir Zelenski drept un lider „morocănos și încăpățânat” în discuțiile private și susține că președintele ucrainean nu a manifestat suficientă recunoștință pentru sprijinul militar și diplomatic oferit de Statele Unite. Dezvăluirile apar în noul volum de memorii al lui Biden, „Promite-mi, America”, potrivit publicației The Guardian.

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