Publicat 18 nov. 2026, 09:47 Actualizat 18 nov. 2026, 09:49

Equinor, compania norvegiană considerată cel mai mare furnizor de gaze naturale din Europa, a fost vizată de un atac cibernetic care a afectat unele dintre sistemele sale informatice. Incidentul a fost detectat marți, 17 noiembrie 2026, iar compania a anunțat că încearcă să neutralizeze atacul și să restabilească integritatea sistemelor.

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