Equinor, compania norvegiană considerată cel mai mare furnizor de gaze naturale din Europa, a fost vizată de un atac cibernetic care a afectat unele dintre sistemele sale informatice. Incidentul a fost detectat marți, 17 noiembrie 2026, iar compania a anunțat că încearcă să neutralizeze atacul și să restabilească integritatea sistemelor.
Reprezentanții Equinor au precizat că, până în prezent, nu există indicii că datele companiei ar fi fost furate. De asemenea, atacul nu a afectat operațiunile și producția de petrol și gaze, astfel că livrările de energie nu au fost întrerupte.
Sistemul intern de e-mail al companiei nu funcționează
Atacul a vizat anumite sisteme IT ale companiei, iar angajații s-au confruntat cu probleme în utilizarea aplicațiilor și a infrastructurii informatice interne.
Agenția norvegiană NTB a relatat că au fost afectate aplicațiile și sistemele interne. Reuters a scris, citând o persoană din cadrul companiei care a solicitat anonimatul, că sistemul intern de e-mail al Equinor nu funcționa.
Compania nu a oferit detalii despre metoda folosită de atacatori, amploarea exactă a incidentului sau identitatea celor responsabili.
Compania a anunțat că informează autoritățile competente și că va reveni cu informații pe măsură ce vor apărea date noi.
Autoritățile norvegiene oferă sprijin
Autoritatea Națională pentru Securitate din Norvegia (NSM) a confirmat că știe despre incident și că este pregătită să ofere sprijin companiei.
Incidentul are loc într-un context în care autoritățile norvegiene au avertizat asupra creșterii riscurilor cibernetice pentru companii și infrastructuri esențiale. În octombrie 2026, NSM a ridicat nivelul de evaluare a riscului de atacuri cibernetice la patru pe o scară de la unu la cinci.
Deocamdată, autoritățile nu au indicat cine s-ar afla în spatele atacului și nici nu au făcut o legătură cu un anumit stat sau grup de hackeri.
De ce este importantă Equinor pentru aprovizionarea cu gaze a Europei
Equinor are un rol major pe piața energetică europeană. Compania comercializează aproximativ 70% din gazele produse pe platoul continental norvegian, iar volumele sale, împreună cu cele ale statului norvegian, acoperă peste 20% din piața europeană de gaze, potrivit informațiilor publicate de companie.
Norvegia este unul dintre principalii furnizori de gaze ai Uniunii Europene, iar infrastructura sa energetică este esențială pentru alimentarea mai multor state europene.
Deși atacul a afectat sisteme informatice interne, Equinor susține că producția și operațiunile continuă normal. Compania nu a anunțat oprirea platformelor, a instalațiilor de procesare sau a livrărilor.
În acest moment, nu există informații care să indice că incidentul ar fi perturbat aprovizionarea Europei cu gaze naturale. Rămâne însă de văzut cât timp va dura remedierea problemelor informatice și dacă investigația autorităților va stabili originea atacului.