Atac cibernetic colosal. CNN, BBC, Ikea și HSBC, printre victime. Hackerii au vizat banii și telefoanele utilizatorilor
Atac cibernetic colosal. Foto: magnific.com
Un atac cibernetic a vizat site-urile a 178 de organizații din întreaga lume, printre care CNN, BBC, Zoom, HSBC, IKEA și Salesforce. Hackerii au încercat să fure criptomonede, date bancare și informații personale și au folosit coduri malițioase pentru a viza inclusiv telefoanele iPhone.
Un atac informatic de amploare a pus în pericol utilizatorii unora dintre cele mai cunoscute site-uri din lume. CNN, BBC, Zoom, HSBC, Equifax, Salesforce și IKEA se numără printre organizațiile ale căror pagini au distribuit coduri malițioase, concepute pentru a fura criptomonede, date ale cardurilor bancare și informații personale. Atacatorii au urmărit inclusiv să exploateze vulnerabilități ale dispozitivelor iPhone și iPad.
Alerta a fost lansată luni, 16 noiembrie, de cercetătorul în securitate informatică Scott Helme. Potrivit investigației sale, codul periculos a ajuns la vizitatorii site-urilor aparținând unui număr de 178 de organizații din domenii diferite, prin intermediul platformei Optimizely, utilizată pentru optimizarea și testarea paginilor web.
Atacul a exploatat o vulnerabilitate a serviciului terț, fără ca hackerii să fie nevoiți să pătrundă direct în infrastructura informatică a fiecărei companii vizate. Scripturile Optimizely erau integrate în paginile clienților și se încărcau automat atunci când utilizatorii accesau respectivele site-uri.
Potrivit datelor prezentate de Scott Helme, echipa sa a identificat 188 de fișiere JavaScript compromise, asociate cu 178 de organizații, după verificarea a 1.611 de scripturi ale platformei. Cercetătorul avertizează că numărul real al organizațiilor afectate ar putea fi mai mare.
Printre numele identificate se află și Fox News, GitLab, Ledger și Peacock, alături de companiile menționate inițial de Reuters.
Cum au încercat hackerii să fure criptomonede și datele cardurilor bancare
Codul malițios a fost conceput pentru mai multe tipuri de atacuri, astfel încât utilizatorii care vizitau paginile afectate puteau fi expuși unor riscuri diferite.
Una dintre metode urmărea deturnarea tranzacțiilor cu criptomonede. Atunci când utilizatorii încercau să efectueze plăți sau să copieze o adresă de portofel digital, scriptul putea înlocui adresa legitimă cu una controlată de atacatori. În acest fel, banii trimiși de victime ajungeau în conturile infractorilor cibernetici.
Hackerii au pregătit și un mecanism de colectare a informațiilor bancare. Codul putea intercepta numerele cardurilor introduse de utilizatori în formularele de plată ale site-urilor afectate.
În plus, scripturile urmăreau să sustragă cookie-uri și capturi de ecran ale paginilor accesate. Aceste informații puteau oferi atacatorilor acces la datele de navigare și la alte detalii despre activitatea utilizatorilor.
Cercetarea publicată de Scott Helme a identificat și tranzacții confirmate către portofele asociate atacului. Aproximativ 7.040 de dolari în criptomonede ar fi ajuns la adresele controlate de infractori, potrivit datelor analizate de Report URI, compania de securitate asociată cercetătorului. Această valoare nu reprezintă însă o estimare definitivă a tuturor pierderilor.
iPhone-urile și iPad-urile, vizate de coduri care exploatează vulnerabilități iOS
Un element deosebit de îngrijorător al atacului este faptul că infractorii nu s-au limitat la furtul banilor și al datelor introduse pe site-uri. Scripturile au inclus și mecanisme destinate dispozitivelor Apple.
Potrivit investigației Report URI, utilizatorii de iPhone și iPad puteau fi redirecționați către instrumente de exploatare a vulnerabilităților sistemului de operare iOS. Printre acestea se numără Coruna și DarkSword, două kituri de exploatare analizate de cercetătorii în securitate informatică.
Codul malițios putea pregăti încărcarea acestor instrumente pe dispozitivele vizitatorilor site-urilor compromise. Totuși, existența mecanismului de atac nu înseamnă că telefoanele au fost efectiv infectate. Până la publicarea informațiilor, cercetătorii nu confirmaseră preluarea controlului asupra unor iPhone-uri în urma acestei campanii.
The Hacker News a relatat că vulnerabilitatea exploatată se afla în platforma Optimizely Web Experimentation, iar compania a confirmat că un atacator neautorizat a reușit să introducă JavaScript malițios în proiectele unor clienți.
Optimizely confirmă breșa de securitate și anunță că a eliminat codul periculos
După descoperirea atacului, Optimizely a confirmat existența incidentului și a anunțat că a identificat vulnerabilitatea exploatată de infractori în procesul de înregistrare a conturilor pentru serviciul Experimentation.
Compania a transmis că a blocat accesul la componenta vulnerabilă și a implementat o soluție pentru remedierea problemei. De asemenea, codul malițios a fost eliminat din proiectele afectate, iar sesiunile active au fost închise.
Măsurile de securitate au inclus și revocarea tokenurilor de acces, resetarea accesului pentru conturile vizate și introducerea unor protecții suplimentare pentru împiedicarea distribuirii codurilor neautorizate. Optimizely a precizat că a notificat clienții afectați și că investigația continuă.
Potrivit cercetării Report URI, primele scripturi compromise au fost identificate în dimineața zilei de 16 noiembrie. Operațiunea de eliminare a codului malițios s-a intensificat în cursul serii, iar până la ora 21:52 UTC mai rămăsese un singur script infectat dintre cele 188 identificate inițial.
Scott Helme a confirmat, de asemenea, că majoritatea codurilor periculoase fuseseră eliminate.
Cum au reacționat companiile afectate de atacul informatic
Mai multe organizații ale căror site-uri au fost identificate în investigație au început verificările și au luat măsuri pentru limitarea riscurilor.
Salesforce a anunțat că investighează modificările neautorizate ale scripturilor Optimizely și că a dezactivat respectivele componente ca măsură de precauție.
Equifax a demarat propria analiză, a renunțat la utilizarea platformei Optimizely și a transmis că nu a găsit dovezi că propriile sisteme informatice ar fi fost compromise.
IKEA a anunțat că încearcă să stabilească dacă incidentul a avut vreun impact asupra serviciilor sale digitale și asupra clienților.
În cazul HSBC, informațiile prezentate ulterior de publicațiile de specialitate indică faptul că scripturile neautorizate nu mai erau active pe site-urile companiei în momentul verificărilor. Reprezentanții CNN și Zoom nu au oferit imediat un răspuns solicitărilor Reuters.
Agenția de presă a precizat că nu a putut stabili independent dacă toate codurile malițioase au fost utilizate cu succes și nici amploarea eventualelor compromiteri ale datelor utilizatorilor.
Cercetătorii avertizează asupra riscurilor generate de serviciile externe integrate în site-uri
Incidentul readuce în atenție vulnerabilitățile create de dependența companiilor de platforme și servicii furnizate de terți. Chiar dacă o organizație își protejează propriile servere, integrarea unor instrumente externe poate deschide o cale de atac către vizitatorii site-ului.
În cazul de față, utilizatorii nu aveau neapărat cum să își dea seama că paginile pe care le accesau încărcau coduri periculoase. Scripturile proveneau din infrastructura Optimizely și erau livrate prin serviciul legitim al platformei, ceea ce le permitea să fie executate automat în browser.
O investigație separată a companiei Hudson Rock a identificat indicii privind distribuirea unor coduri malițioase și prin alte servicii web, inclusiv Kissmetrics, StorifyMe și Minute Media. Cercetătorii au documentat activități care precedau incidentul Optimizely din 16 noiembrie, însă traseul complet al atacatorilor și amploarea expunerii prin celelalte platforme nu au fost încă stabilite.
Prin urmare, investigațiile nu se limitează la cele 178 de organizații identificate în cazul Optimizely, iar specialiștii continuă să analizeze modul în care au fost compromise serviciile utilizate de numeroase site-uri.
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