Publicat 17 nov. 2026, 17:14 Actualizat 17 nov. 2026, 17:20

Un atac cibernetic a vizat site-urile a 178 de organizații din întreaga lume, printre care CNN, BBC, Zoom, HSBC, IKEA și Salesforce. Hackerii au încercat să fure criptomonede, date bancare și informații personale și au folosit coduri malițioase pentru a viza inclusiv telefoanele iPhone.

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