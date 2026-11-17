Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 nov. 2026, 11:03

Podul Kerci, una dintre cele mai importante legături dintre Rusia și Peninsula Crimeea ocupată, ar fi suferit distrugeri majore în urma unor noi atacuri ucrainene. Imaginile apărute marți dimineață, 17 noiembrie, pe rețelele sociale par să arate prăbușirea unei arcade și a unei porțiuni din șosea în apele strâmtorii Kerci. Atacul ar fi fost executat inclusiv cu rachete de croazieră Flamingo. Autoritățile instalate de Moscova în Crimeea au confirmat atacul și au anunțat suspendarea circulației rutiere și feroviare, însă amploarea distrugerilor nu a fost încă stabilită oficial.

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