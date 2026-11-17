Podul Kerci, una dintre cele mai importante legături dintre Rusia și Peninsula Crimeea ocupată, ar fi suferit distrugeri majore în urma unor noi atacuri ucrainene. Imaginile apărute marți dimineață, 17 noiembrie, pe rețelele sociale par să arate prăbușirea unei arcade și a unei porțiuni din șosea în apele strâmtorii Kerci. Atacul ar fi fost executat inclusiv cu rachete de croazieră Flamingo. Autoritățile instalate de Moscova în Crimeea au confirmat atacul și au anunțat suspendarea circulației rutiere și feroviare, însă amploarea distrugerilor nu a fost încă stabilită oficial.
Podul Kerci, lovit din nou de ucraineni. O parte a structurii ar fi căzut în apă
Podul Kerci a fost vizat de noi lovituri în noaptea de luni spre marți, după ce un atac cu drone produs în dimineața zilei de 16 noiembrie provocase deja avarii importante. Imaginile distribuite pe rețelele sociale par să arate că una dintre arcadele care susțin partea rutieră a podului s-a desprins și a căzut în apă. O porțiune a șoselei dintre doi piloni ar fi fost, de asemenea, distrusă, resturile structurii fiind vizibile în strâmtoarea Kerci. Informațiile privind prăbușirea nu au fost însă confirmate integral de autorități.
În urma primului atac, una dintre arcadele podului ar fi fost deplasată din poziția inițială, iar unele relatări indicau o înclinare de aproximativ 15 grade. Deși autoritățile ruse au susținut inițial că avariile sunt minore, noile imagini sugerează că structura ar fi fost afectată mult mai grav. Atacul de marți dimineață ar fi vizat aceeași zonă, agravând distrugerile produse cu o zi înainte.
Luni, Podul Kerci fusese deja atacat de drone ucrainene, iar circulația rutieră a fost restricționată timp de mai multe ore. Autoritățile ruse au permis ulterior reluarea limitată a traficului, însă noul atac a determinat închiderea completă a traversării.
Ucrainenii ar fi folosit rachete Flamingo. Imagini surprinse în timpul atacului
Mai multe înregistrări apărute în mediul online ar surprinde momentul în care o rachetă de croazieră Flamingo se apropie de Podul Kerci. Una dintre filmări, atribuită camerei de la bordul unei asemenea rachete, arată apropierea rapidă de structura podului, înainte de impact. Deocamdată, nu există o confirmare oficială completă privind folosirea acestor rachete și numărul proiectilelor care ar fi lovit infrastructura.
Denys Shtilierman, coproprietar și inginer-șef al companiei Fire Point, producătorul rachetelor Flamingo, a distribuit imaginile pe platforma X, însoțite de un mesaj dedicat unor foști colegi. Reacția sa a fost interpretată ca o confirmare indirectă a utilizării acestor arme în operațiunea împotriva podului.
La rândul său, Vladyslav Vlasiuk, comisarul pentru sancțiuni prezidențiale al Ucrainei, a publicat un mesaj scurt după apariția imaginilor cu distrugerile.
Podul Kerci este unul dintre cele mai bine apărate obiective strategice ale Rusiei. În zonă sunt desfășurate sisteme antiaeriene, echipamente de război electronic și dispozitive de protecție împotriva dronelor maritime. Cu toate acestea, infrastructura a fost vizată în repetate rânduri de atacuri ucrainene de la începutul războiului.
Moscova confirmă atacul. Traficul rutier și feroviar a fost suspendat
Serghei Aksionov, liderul administrației instalate de Rusia în Crimeea, a confirmat că podul a fost atacat din nou și a anunțat suspendarea circulației. Oficialul le-a cerut locuitorilor peninsulei și turiștilor să evite deplasările către pod, până la finalizarea evaluărilor privind siguranța structurii.
Ministerul Transporturilor din Rusia a confirmat suspendarea traficului rutier și feroviar. În paralel, autoritățile au început evaluarea distrugerilor și pregătirea intervențiilor pentru remedierea avariilor. Kremlinul a anunțat constituirea unei comisii guvernamentale, coordonată de vicepremierul Marat Khusnullin, care va gestiona consecințele atacului și lucrările necesare pentru refacerea infrastructurii. Închiderea podului afectează una dintre principalele rute de transport dintre Rusia și Crimeea, iar o eventuală distrugere de lungă durată a structurii ar putea complica aprovizionarea trupelor ruse staționate în peninsulă și în teritoriile ucrainene ocupate.
De ce este Podul Kerci atât de important pentru Vladimir Putin
Podul Kerci, cunoscut și drept Podul Crimeii, are o lungime de aproximativ 19 kilometri și traversează strâmtoarea care leagă Marea Neagră de Marea Azov. Construit după anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia, în 2014, proiectul a costat aproximativ patru miliarde de dolari. Secțiunea rutieră a fost inaugurată în 2018, iar circulația feroviară de pasageri a început în 2019.
Pentru Moscova, podul are atât o importanță militară și economică, cât și una simbolică. Infrastructura permite transportul de persoane, echipamente și mărfuri între teritoriul rus și peninsula ocupată, fiind utilizată inclusiv pentru aprovizionarea forțelor armate. Vladimir Putin a prezentat construirea podului drept una dintre realizările majore ale administrației sale, după anexarea Crimeei.
Ucraina a vizat în repetate rânduri această infrastructură. În octombrie 2022, o explozie puternică a distrus o parte a carosabilului și a provocat incendierea unui tren care transporta combustibil. Un alt atac important a avut loc în iulie 2023, când o porțiune a podului a fost grav avariată. Noile atacuri se produc pe fondul intensificării confruntărilor dintre Rusia și Ucraina. În paralel, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că două poduri importante din capitala ucraineană, Podul de Nord și Podul de Sud, au fost lovite de rachete balistice rusești, iar alimentarea cu apă și energie electrică a fost perturbată în unele zone ale orașului.