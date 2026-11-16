Publicat 16 nov. 2026, 23:33 Actualizat 16 nov. 2026, 23:40 Sursă Realitatea.net, fox news

Milioane de americani au fost în alertă după ce câteva dintre cele mai importante bănci din Statele Unite au fost afectate de întreruperi majore ale serviciilor online. Clienți ai Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank și Capital One au raportat dificultăți la accesarea conturilor, verificarea soldurilor și efectuarea tranzacțiilor, iar instituțiile financiare au confirmat existența unor probleme tehnice. Platforma Downdetector a înregistrat mii de sesizări din partea utilizatorilor în doar câteva ore.

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