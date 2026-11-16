Bătaie ca în ringul de kickboxing la televiziunea publică. O dispută politică s-a transformat într-o încăierare în direct

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 16 nov. 2026, 19:16

O dezbatere politică transmisă de televiziunea de stat din Armenia s-a transformat într-o confruntare fizică între jurnalistul Boris Murazi și politologul Harutyun Mkrtchyan. Cei doi au ajuns să se lovească în fața camerelor de filmat.

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