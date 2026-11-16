Bătaie ca în ringul de kickboxing la televiziunea publică. O dispută politică s-a transformat într-o încăierare în direct

O dezbatere politică transmisă de televiziunea de stat din Armenia s-a transformat într-o confruntare fizică între jurnalistul Boris Murazi și politologul Harutyun Mkrtchyan. Cei doi au ajuns să se lovească în fața camerelor de filmat.
O emisiune politică difuzată de Televiziunea Publică din Armenia a avut parte de un final violent, după ce doi invitați au trecut de la schimbul de replici acide la o confruntare fizică. Jurnalistul Boris Murazi și politologul Harutyun Mkrtchyan au ajuns să-și împartă pumni și picioare chiar în platoul de filmare, în timp ce echipa emisiunii încerca să-i despartă.
Incidentul s-a produs vineri, în timpul programului „Marea Dezbatere”, unde cei doi fuseseră invitați să discute despre situația politică a țării. Tensiunile au crescut după ce Mkrtchyan l-a întrebat pe Murazi despre presupusa sa relație cu fostul președinte armean Serzh Sargsyan.
Întrebarea l-a înfuriat pe jurnalist, care l-a criticat în repetate rânduri pe fostul șef al statului și a considerat insinuarea jignitoare și inacceptabilă. Schimbul de insulte dintre cei doi a escaladat rapid, iar imaginile surprinse în studio îi arată cum se reped unul asupra celuilalt.
Înregistrarea difuzată de postul public surprinde momentul în care confruntarea verbală se transformă într-o bătaie în toată regula. Murazi și Mkrtchyan își aplică lovituri cu pumnii și picioarele, în timp ce prezentatorii și membrii echipei tehnice intervin pentru a-i despărți.
Reacția jurnalistului după confruntarea din platou
Boris Murazi a revenit asupra incidentului a doua zi, într-o transmisiune live pe Facebook. Jurnalistul a susținut că politologul a mers prea departe și a justificat reacția sa prin comportamentul interlocutorului.
„Când a depășit în sfârșit limita în felul acesta, a trebuit să-mi asum pentru scurt timp sarcina de a-l educa cum se cuvine pe acel om. Am luat anumite măsuri. Ceea ce ar fi trebuit să facă tatăl lui, a trebuit să fac și eu”, a spus Boris Murazi.
Comisia de Televiziune din Armenia condamnă violențele
Incidentul a atras și reacția Comisiei de Televiziune și Radio din Armenia. Instituția și-a exprimat îngrijorarea față de cele întâmplate și a transmis că o dezbatere televizată nu poate deveni un pretext pentru agresiuni fizice sau insulte.
În comunicatul său, Comisia a subliniat că nici tensiunea unei discuții, nici dorința de a atrage audiență și nici invocarea imparțialității nu pot justifica un asemenea comportament.
„Violența deschisă și insultele nu pot fi justificate de invitații la o dezbatere, de o discuție aprinsă, de o dorință zadarnică de a obține audiență sau chiar de imparțialitatea formală”, a transmis instituția.