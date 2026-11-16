Actriță celebră, diagnosticată cu o tumoare rară pe creier. A suferit deja două intervenții chirurgicale complexe

Viața actriței Busy Philipps, în vârstă de 47 de ani, a fost salvată de un control făcut la timp, în luna februarie a acestui an, în urma căruia i-a fost descoperită o tumoare malignă cerebrală rară.
Apoi, totul a continuat cu două intervenții chirurgicale complexe, care să îi salveze viața. Acum, ea a precizat pentru revista People că își apreciază sănătatea mai mult ca niciodată.
Coșmarul actriței a început în februarie 2026
Totul a început pe 12 februarie 2026, când a mers la un control care i-a dezvăluit existența unui oligodendrogliom de gradul 2, o tumoare rară, de 2,6 centimetri, cu creștere lentă. Vestea a venit chiar a doua zi după ce actorul James Van Der Beek a murit de cancer.
În cazul actriței, un prieten a fost cel care a insistat și a convins-o să își programeze un RMN complet, în ciuda reticențelor inițiale ale medicului său de familie.
Inițial, ea a vrut să anuleze investigația, dar fostul ei soț, Marc Silverstein, a reușit să o convingă și el să nu renunțe, iar momentul în care medicii i-au descoperit leziunea cerebrală a fost copleșitor. Ulterior, acesta i-a fost aproape la fiecare pas.
„I-am scris imediat: «OMG, am o tumoare pe creier», iar el mi-a răspuns: «Busy, ce? Ce spui? Despre ce vorbești?». Iar eu i-am zis: «Pare în regulă. Probabil e benignă. Nu știu.»”
Ulterior, un neurolog i-a confirmat existența tumorii și i-a spus direct că acesta trebuie îndepărtată imediat: „Busy, trebuie scoasă din creierul tău”.
Imediat, actrița a vorbit cu cele două fiice ale sale, Birdie (18 ani) și Cricket (13 ani), care au primit vestea diferit. În timp ce fiica cea mare a fost devastată, cea mică a reacționat cu o maturitate surprinzătoare pentru vârsta sa.
Prima operație, la o lună după diagnostic
În data 2 martie 2026, Busy a trecut printr-o operație de cinci ore pentru îndepărtarea tumorii și, potrivit neuro-oncologului său, diagnosticarea timpurie a fost crucială, pentru că ar fi putut ajunge la o dimensiune dublă sau triplă, dacă era descoperită mai târziu.
„Am fost foarte supărată”
Totuși, recuperarea a fost cu unele complicații după ce, la o lună după operație, un control dermatologic de rutină a dezvăluit o infecție stafilococică la locul inciziei, iar Busy a avut nevoie de o a doua intervenție chirurgicală, în luna aprilie.
Înainte de diagnostic, actrița americană simțea că „creierul ei este defect”, iar acum - după ce decizia de a face un control i-a salvat viața - își dorește să inspire alte femei să își asculte instinctele și să își prioritizeze sănătatea.
Busy Philipps este cunoscută pentru rolurile din serialele de televiziune „Freaks and Geeks” (1999-2000), „Dawson's Cree”k (2001-2003) și „ER” (2006-2007), dar și pentru întruchiparea lui Laurie Keller în sitcomul de televiziune ABC/TBS „Cougar Town” (2009-2015), rol pentru care a primit premiul Critics' Choice Television Award pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie.