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Actriță celebră, diagnosticată cu o tumoare rară pe creier. A suferit deja două intervenții chirurgicale complexe

Actrița Busy Philipps (FOTO - Facebook)

Actrița Busy Philipps (FOTO - Facebook)

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Scris deRealitatea.NET
Publicat16 nov. 2026, 12:22
Actualizat16 nov. 2026, 13:26

Viața actriței Busy Philipps, în vârstă de 47 de ani, a fost salvată de un control făcut la timp, în luna februarie a acestui an, în urma căruia i-a fost descoperită o tumoare malignă cerebrală rară.

Apoi, totul a continuat cu două intervenții chirurgicale complexe, care să îi salveze viața. Acum, ea a precizat pentru revista People că își apreciază sănătatea mai mult ca niciodată.

Sunt recunoscătoare că sunt în viață. Mă simt cea mai norocoasă fată din lume

a declarat actrița.

Coșmarul actriței a început în februarie 2026

Totul a început pe 12 februarie 2026, când a mers la un control care i-a dezvăluit existența unui oligodendrogliom de gradul 2, o tumoare rară, de 2,6 centimetri, cu creștere lentă. Vestea a venit chiar a doua zi după ce actorul James Van Der Beek a murit de cancer.

În cazul actriței, un prieten a fost cel care a insistat și a convins-o să își programeze un RMN complet, în ciuda reticențelor inițiale ale medicului său de familie.

Inițial, ea a vrut să anuleze investigația, dar fostul ei soț, Marc Silverstein, a reușit să o convingă și el să nu renunțe, iar momentul în care medicii i-au descoperit leziunea cerebrală a fost copleșitor. Ulterior, acesta i-a fost aproape la fiecare pas.

„I-am scris imediat: «OMG, am o tumoare pe creier», iar el mi-a răspuns: «Busy, ce? Ce spui? Despre ce vorbești?». Iar eu i-am zis: «Pare în regulă. Probabil e benignă. Nu știu.»”

Ulterior, un neurolog i-a confirmat existența tumorii și i-a spus direct că acesta trebuie îndepărtată imediat: „Busy, trebuie scoasă din creierul tău”.

Imediat, actrița a vorbit cu cele două fiice ale sale, Birdie (18 ani) și Cricket (13 ani), care au primit vestea diferit. În timp ce fiica cea mare a fost devastată, cea mică a reacționat cu o maturitate surprinzătoare pentru vârsta sa.

Prima operație, la o lună după diagnostic

În data 2 martie 2026, Busy a trecut printr-o operație de cinci ore pentru îndepărtarea tumorii și, potrivit neuro-oncologului său, diagnosticarea timpurie a fost crucială, pentru că ar fi putut ajunge la o dimensiune dublă sau triplă, dacă era descoperită mai târziu.

Este considerată malignă, dar are cel mai bun prognostic dintre toate gliomurile maligne. Se definește ca o tumoare canceroasă din cauza capacității de a recidiva în timp

a explicat medicul său pentru sursa citată.

„Am fost foarte supărată”

Totuși, recuperarea a fost cu unele complicații după ce, la o lună după operație, un control dermatologic de rutină a dezvăluit o infecție stafilococică la locul inciziei, iar Busy a avut nevoie de o a doua intervenție chirurgicală, în luna aprilie.

M-am simțit de parcă mă întorsesem la punctul de plecare. Am fost foarte, foarte supărată

a mărturisit ea.

Înainte de diagnostic, actrița americană simțea că „creierul ei este defect”, iar acum - după ce decizia de a face un control i-a salvat viața - își dorește să inspire alte femei să își asculte instinctele și să își prioritizeze sănătatea.

Spuneam asta de câțiva ani. Nu eram conștientă că ceva e în neregulă, dar simțeam că ceva nu funcționează cum trebuie. De multe ori, medicii ne spun că nu avem niciun motiv de îngrijorare, dar, în adâncul sufletului, știm că există ceva. Nu trebuie să ne fie teamă să căutăm informații. Ele sunt puterea

a adăugat ea.

Busy Philipps este cunoscută pentru rolurile din serialele de televiziune „Freaks and Geeks” (1999-2000), „Dawson's Cree”k (2001-2003) și „ER” (2006-2007), dar și pentru întruchiparea lui Laurie Keller în sitcomul de televiziune ABC/TBS „Cougar Town” (2009-2015), rol pentru care a primit premiul Critics' Choice Television Award pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie.

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