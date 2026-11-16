Actriță celebră, diagnosticată cu o tumoare rară pe creier. A suferit deja două intervenții chirurgicale complexe

Publicat 16 nov. 2026, 12:22 Actualizat 16 nov. 2026, 13:26

Viața actriței Busy Philipps, în vârstă de 47 de ani, a fost salvată de un control făcut la timp, în luna februarie a acestui an, în urma căruia i-a fost descoperită o tumoare malignă cerebrală rară.

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