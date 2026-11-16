Soldați francezi ar fi desfășurați în secret în Ucraina. Misiune confidențială pentru instruirea militarilor ucraineni

Publicat 16 nov. 2026, 12:37 Actualizat 16 nov. 2026, 12:42

Soldați francezi s-ar afla de mai multe luni pe teritoriul Ucrainei, unde ar desfășura misiuni de instruire a militarilor ucraineni și de mentenanță a echipamentelor militare, potrivit unor informații publicate luni de Radio France Internationale (RFI) și preluate de AFP.

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