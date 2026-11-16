Soldați francezi ar fi desfășurați în secret în Ucraina. Misiune confidențială pentru instruirea militarilor ucraineni

Soldați francezi s-ar afla de mai multe luni pe teritoriul Ucrainei, unde ar desfășura misiuni de instruire a militarilor ucraineni și de mentenanță a echipamentelor militare, potrivit unor informații publicate luni de Radio France Internationale (RFI) și preluate de AFP.
Soldați francezi ar fi desfășurați în secret în Ucraina
Potrivit surselor citate de RFI, militarii francezi participă la o misiune confidențială, denumită „Volia”, coordonată de un general francez, și ar avea o structură „ușoară și flexibilă”, bazată pe efective reduse, desfășurate pentru perioade scurte în Ucraina.
Pentru a păstra confidențialitatea prezenței militarilor francezi într-o țară aflată în război, autoritățile de la Paris ar fi ales să integreze această activitate în cadrul misiunii franceze de instruire desfășurate în Polonia din 2023, sub egida programului european EUMAM-Ucraina, al cărui mandat este prevăzut să continue până în 2028.
Ce misiuni ar avea militarii francezi în Ucraina
În cadrul programului de instruire, militarii francezi din cadrul forțelor terestre pregătesc subofițeri ucraineni care urmează să devină comandanți ai grupurilor de luptă.Din 2023, aproximativ 25.000 de militari ucraineni ar fi beneficiat de pregătire militară în Franța și Polonia.
RFI menționează și existența unei misiuni denumite „Gerfaut”, care ar funcționa ca un paravan pentru prezența militarilor francezi în Ucraina și ar facilita accesul acestora pe teritoriul ucrainean.
Franța, unul dintre principalii susținători ai Ucrainei
De la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în februarie 2022, Franța a oferit Kievului constant sprijin militar, financiar și logistic, inclusiv prin livrarea de echipamente și instruirea personalului militar ucrainean.
Președintele francez Emmanuel Macron a susținut în repetate rânduri continuarea sprijinului european pentru Ucraina și a pledat pentru consolidarea capacităților de apărare ale acesteia în fața agresiunii ruse.
În mai multe intervenții publice, liderul de la Paris a afirmat că securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Europei și a cerut statelor europene să își asume o responsabilitate mai mare în sprijinirea Kievului.