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Estonia închide frontiera cu Rusia după un atac atribuit serviciilor secrete ruse. Opt cetățeni letoni, reținuți

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 nov. 2026, 08:32

Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a anunțat duminică faptul că toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia vor fi închise începând cu 1 decembrie, relatează Reuters.

Ministrul estonian de Externe: ”Rusia trebuie să înțeleagă că acțiunile ostile împotriva Estoniei vin cu consecințe”

Autoritățile estone au luat această decizie în urma unei tentative de atac incendiar, pe care o atribuie serviciului rus de informații militare (GRU).

Opt cetățeni letoni au fost reținuți sâmbătă dimineață, după ce ar fi încercat să pătrundă prin efracție într-o clădire a companiei estone Threod Systems, producătoare de drone, situată în Viimsi, la periferia capitalei Tallinn. Potrivit publicațiilor Politico și ERR, aceștia ar fi urmărit să provoace un incendiu și o explozie în incinta companiei.

În urma unor dovezi clare că serviciul de informații militare al Rusiei, GRU, a ordonat un atac de sabotaj împotriva unei companii estone din industria de apărare, Estonia va închide toate punctele de trecere a frontierei estono-ruse începând cu 1 decembrie. Rusia trebuie să înțeleagă că acțiunile ostile împotriva Estoniei vin cu consecințe. Încercările de a intimida, destabiliza sau de a ne submina securitatea nu vor rămâne fără răspuns

a declarat Margus Tsahkna, ministrul de Externe al Estoniei.

Opt cetățeni letoni, reținuți după tentativa de sabotaj asupra unui producător de drone

Potrivit autorităților estone, personalul de securitate al companiei Threod a reușit să oprească atacul înainte ca acesta să provoace pagube importante. Opt suspecți, toți rezidenți ai Letoniei vecine, au fost reținuți, iar cinci dintre aceștia se află în continuare în custodia autorităților.

Serviciul Eston de Securitate Internă (KAPO) a transmis că, pe baza informațiilor obținute de anchetatori, atacul ar fi fost organizat la ordinul serviciului rus de informații militare (GRU). Compania Threod Systems produce drone de recunoaștere și drone de atac cu rază lungă de acțiune.

Asta face parte din războiul hibrid mai larg al Rusiei împotriva Europei, cu obiectivul de a reduce sprijinul pentru Ucraina și presiunea asupra Rusiei. Nu ne vom lăsa intimidați

a transmis premierul eston Kristen Michal într-o postare pe platforma X.

Totodată, liderul baltic a explicat că închiderea frontierei cu Rusia va ”reduce amenințarea la adresa oamenilor din Estonia și va transmite un mesaj clar că atacurile asupra industriei de apărare și capacităților de apărare ale Estoniei sunt inacceptabile”.

Estonia este sigură și protejată. Instituțiile statului nostru sunt vigilente, iar oamenii și mediul nostru de afaceri știu cum să răspundă

a mai spus acesta.

Estonia are trei puncte de trecere a frontierei cu Rusia: Narva, Luhamaa și Koidula.

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