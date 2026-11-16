Estonia închide frontiera cu Rusia după un atac atribuit serviciilor secrete ruse. Opt cetățeni letoni, reținuți

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 nov. 2026, 08:32

Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a anunțat duminică faptul că toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia vor fi închise începând cu 1 decembrie, relatează Reuters.

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