Estonia închide frontiera cu Rusia după un atac atribuit serviciilor secrete ruse. Opt cetățeni letoni, reținuți

Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a anunțat duminică faptul că toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia vor fi închise începând cu 1 decembrie, relatează Reuters.
Ministrul estonian de Externe: ”Rusia trebuie să înțeleagă că acțiunile ostile împotriva Estoniei vin cu consecințe”
Autoritățile estone au luat această decizie în urma unei tentative de atac incendiar, pe care o atribuie serviciului rus de informații militare (GRU).
Opt cetățeni letoni au fost reținuți sâmbătă dimineață, după ce ar fi încercat să pătrundă prin efracție într-o clădire a companiei estone Threod Systems, producătoare de drone, situată în Viimsi, la periferia capitalei Tallinn. Potrivit publicațiilor Politico și ERR, aceștia ar fi urmărit să provoace un incendiu și o explozie în incinta companiei.
Opt cetățeni letoni, reținuți după tentativa de sabotaj asupra unui producător de drone
Potrivit autorităților estone, personalul de securitate al companiei Threod a reușit să oprească atacul înainte ca acesta să provoace pagube importante. Opt suspecți, toți rezidenți ai Letoniei vecine, au fost reținuți, iar cinci dintre aceștia se află în continuare în custodia autorităților.
Serviciul Eston de Securitate Internă (KAPO) a transmis că, pe baza informațiilor obținute de anchetatori, atacul ar fi fost organizat la ordinul serviciului rus de informații militare (GRU). Compania Threod Systems produce drone de recunoaștere și drone de atac cu rază lungă de acțiune.
Totodată, liderul baltic a explicat că închiderea frontierei cu Rusia va ”reduce amenințarea la adresa oamenilor din Estonia și va transmite un mesaj clar că atacurile asupra industriei de apărare și capacităților de apărare ale Estoniei sunt inacceptabile”.
Estonia are trei puncte de trecere a frontierei cu Rusia: Narva, Luhamaa și Koidula.