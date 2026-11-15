Aproape 2.200 de migranți au ajuns în Insulele Canare în doar două zile. Spania a declarat stare de urgență din cauza valului de sosiri

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 nov. 2026, 21:46

Un nou val de migrație pune presiune pe autoritățile spaniole. Aproximativ 2.200 de persoane au ajuns în ultimele 48 de ore în Insulele Canare, după ce au traversat Oceanul Atlantic în ambarcațiuni improvizate. Numărul mare de sosiri a determinat Spania să declare stare de urgență în materie de migrație în arhipelag.

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