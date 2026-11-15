Aproape 2.200 de migranți au ajuns în Insulele Canare în doar două zile. Spania a declarat stare de urgență din cauza valului de sosiri

Un nou val de migrație pune presiune pe autoritățile spaniole. Aproximativ 2.200 de persoane au ajuns în ultimele 48 de ore în Insulele Canare, după ce au traversat Oceanul Atlantic în ambarcațiuni improvizate. Numărul mare de sosiri a determinat Spania să declare stare de urgență în materie de migrație în arhipelag.
Potrivit Centrului spaniol de salvare maritimă, echipele de intervenție au acordat ajutor unui număr de 1.324 de migranți aflați la bordul a 14 bărci pneumatice. Cele mai multe ambarcațiuni au ajuns în El Hierro, insulă care are aproximativ 12.000 de locuitori.
Bilanțul intervențiilor s-a apropiat de recordul înregistrat pe această rută migratorie. La 7 noiembrie 2020, autoritățile au salvat 1.461 de persoane într-o singură zi.
Insulele Canare, principal punct de intrare pentru migranții care vin din Africa
Arhipelagul spaniol, aflat în largul coastei de nord-vest a Africii, reprezintă una dintre principalele porți de acces în Europa pentru persoanele care pleacă din statele Africii de Vest. Traversarea Atlanticului se face adesea în condiții extrem de periculoase, cu bărci de mici dimensiuni, care nu sunt pregătite pentru o asemenea călătorie.
Datele Ministerului spaniol de Interne arată că, din cele peste 28.000 de persoane care au ajuns pe mare în Spania între ianuarie și sfârșitul lunii octombrie, mai mult de 13.000 au debarcat în Insulele Canare.
Creșterea numărului de sosiri din ultimele săptămâni, în special a migranților proveniți din Africa subsahariană, a determinat autoritățile să declare marți stare de urgență în materie de migrație în arhipelag.
Crucea Roșie le oferă migranților hrană, apă și haine uscate
După ce ajung în porturi, migranții sunt preluați de echipele Crucii Roșii. Aceștia primesc haine uscate, alimente și apă, iar personalul organizației înregistrează sosirea lor.
Dácil León, coordonatoarea intervențiilor de urgență ale Crucii Roșii din Tenerife, a explicat pentru televiziunea publică RTVE că organizația este prezentă în port pentru a le acorda sprijin persoanelor salvate.
O rută maritimă extrem de periculoasă
Drumul dintre coasta Africii de Vest și Insulele Canare este considerat unul dintre cele mai riscante trasee de migrație la nivel mondial. Deși distanța până la cel mai apropiat punct al litoralului african este de aproximativ 105 kilometri, numeroase ambarcațiuni aleg trasee mult mai lungi, pentru a evita patrulele și controalele autorităților.
Multe dintre plecări au loc din Mauritania, iar traversarea poate dura mai multe zile sau chiar săptămâni. Condițiile dificile de navigație și lipsa echipamentelor adecvate transformă aceste călătorii în expediții cu riscuri majore pentru viețile celor aflați la bord.
Criza migrației reaprinde dezbaterea în Spania și Europa
Presiunea migrației nu se limitează la Insulele Canare. În luna iulie, zeci de mii de persoane au trecut din Maroc în Ceuta, teritoriu spaniol situat în nordul Africii, într-un interval de numai două zile. Sosirile masive au provocat haos și au readus în prim-plan dezbaterea privind imigrația în Spania și în restul Europei.
În timpul acestor deplasări, peste 140 de persoane și-au pierdut viața. Deși cei mai mulți dintre cei care au trecut granița au plecat în zilele următoare, până la 15.000 de oameni au rămas în teritoriu.
Situația din Insulele Canare continuă să reprezinte o provocare pentru autoritățile spaniole, care trebuie să gestioneze atât operațiunile de salvare pe mare, cât și primirea și sprijinirea persoanelor care ajung pe teritoriul arhipelagului.