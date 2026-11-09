20 de migranți au murit în două incidente maritime în largul insulei Creta. Alte 133 de persoane au fost salvate

Cel puțin 20 de migranți au murit în două incidente maritime produse în decurs de doar câteva zile în largul insulei grecești Creta. În primul caz, opt persoane și-au pierdut viața, iar alte 28 au fost salvate. În cel de-al doilea incident, autoritățile au descoperit 12 cadavre la bordul unei ambarcațiuni și au salvat 18 persoane, relatează agențiile Reuters și France Press. Totodată, luni, echipele de intervenție au desfășurat alte două operațiuni, în urma cărora au fost salvate încă 87 de persoane, potrivit presei elene.
Primul incident a fost semnalat vineri după-amiază, 7 noiembrie, în largul coastei de sud a insulei Creta, în apropiere de zona Kali Limenes. Potrivit autorităților portuare grecești, citate de publicația locală ERT News ,un remorcher, identificat drept „Pyrrhos”, a fost trimis în zonă și a găsit o ambarcațiune cu migranți. La bord se aflau 28 de cetățeni sudanezi, care au fost salvați, precum și trupul neînsuflețit al unui bărbat.
Potrivit mărturiilor supraviețuitorilor, alte două persoane ar fi căzut în mare și au fost date dispărute. Operațiunile de recuperare au fost însă îngreunate de condițiile meteorologice, în special de vântul puternic și valurile care făceau intervenția extrem de periculoasă. Ambarcațiunea a fost localizată din nou în primele ore ale zilei de duminică, 8 noiembrie. În interiorul acesteia au fost descoperite alte șapte cadavre, astfel că bilanțul incidentului a ajuns la opt morți.
Potrivit supraviețuitorilor, migranții plecaseră de pe coasta Libiei între 3 și 4 noiembrie, încercând să ajungă în Grecia și, ulterior, în Uniunea Europeană. În acest caz, doi cetățeni sudanezi, în vârstă de 28 și 16 ani, au fost arestați după ce ceilalți pasageri i-au identificat drept presupușii responsabili de organizarea transportului ilegal de migranți.
Un al doilea incident a fost raportat luni, 9 noiembrie, în largul sudului insulei Creta.
Potrivit agenției Reuters, Paza de Coastă greacă a recuperat 12 cadavre de la bordul unei ambarcațiuni cu migranți, localizată la aproximativ 15 mile marine (28 de kilometri) de coastă, în apropierea localității Kali Limenes. Un cargou sub pavilion marocan a observat ambarcațiunea și a participat la operațiunea de salvare. Autoritățile grecești au recuperat 18 supraviețuitori și trupurile celor 12 persoane decedate.
La momentul publicării informațiilor, împrejurările în care au murit cele 12 persoane nu erau cunoscute.
Alte 87 de persoane au fost salvate în două operațiuni separate
În aceeași zonă maritimă, autoritățile grecești și agenția europeană Frontex au desfășurat alte două operațiuni de salvare.
Potrivit postului public grec ERT News, o primă ambarcațiune, cu aproximativ 47 de migranți la bord, a fost localizată la circa 31 de mile marine sud-est de Creta. Totodată, o altă ambarcațiune, care transporta aproximativ 40 de persoane, a fost identificată la aproximativ 30 de mile marine sud de Kali Limenes.
Cele două ambarcațiuni au fost localizate cu ajutorul mijloacelor aeriene ale Frontex, inclusiv al unei aeronave și al unei drone. Migranții au fost preluați de nave ale agenției europene și urmau să fie transportați în portul Kali Limenes. Bilanțul celor trei operațiuni desfășurate luni a fost de 12 persoane decedate, informație confirmată și de Reuters anterior, și aproximativ 105 migranți salvați.
Insula Creta reprezintă unul dintre principalele puncte de intrare în Uniunea Europeană pentru migranții care traversează Marea Mediterană din nordul Africii. Tot mai multe persoane pleacă de pe coastele Libiei, încercând să ajungă în Grecia cu ambarcațiuni de mici dimensiuni.
Traversarea este extrem de periculoasă, în special atunci când navele sunt supraaglomerate sau condițiile meteorologice se înrăutățesc.