20 de migranți au murit în două incidente maritime în largul insulei Creta. Alte 133 de persoane au fost salvate

Publicat 9 nov. 2026, 12:24 Actualizat 9 nov. 2026, 12:29

Cel puțin 20 de migranți au murit în două incidente maritime produse în decurs de doar câteva zile în largul insulei grecești Creta. În primul caz, opt persoane și-au pierdut viața, iar alte 28 au fost salvate. În cel de-al doilea incident, autoritățile au descoperit 12 cadavre la bordul unei ambarcațiuni și au salvat 18 persoane, relatează agențiile Reuters și France Press. Totodată, luni, echipele de intervenție au desfășurat alte două operațiuni, în urma cărora au fost salvate încă 87 de persoane, potrivit presei elene.

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