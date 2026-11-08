Franța confirmă: Europa va participa la negocierile Rusia-Ucraina de la Abu Dhabi. Ce rol va avea

Franța și celelalte state europene vor fi reprezentate la negocierile dintre Rusia și Ucraina, programate pentru 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi, sub medierea Statelor Unite. Anunțul a fost făcut duminică, 8 noiembrie, de ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, care a precizat că Parisul va participa la discuții și va susține poziția Europei în privința viitorului conflictului.
Oficialul francez nu a precizat cine va reprezenta concret Parisul la întâlnire, dar a confirmat că Franța va avea un reprezentant la negocieri.
Șeful diplomației franceze a subliniat că, de această dată, europenii vor lua parte la discuțiile privind conflictul din Ucraina, după ce unele negocieri anterioare s-au desfășurat fără participarea lor.
În această săptămână, premierul italian Giorgia Meloni a criticat abordarea „dezorganizată” a statelor europene în discuțiile privind Ucraina. Într-o scrisoare consultată joi de AFP, aceasta a cerut Uniunii Europene să stabilească în mod clar cine vorbește în numele său în cadrul negocierilor.
La rândul său, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat vineri că Europa trebuie să participe la orice proces de soluționare a conflictului.
Jean-Noel Barrot nu a dezvăluit componența delegației franceze și nici cine va reprezenta celelalte state europene la Abu Dhabi. Parisul promovează, în contextul marilor crize internaționale, formatul E3, care reunește Franța, Germania și Regatul Unit, alături de Kaja Kallas. Ministrul francez a susținut că europenii au transmis deja Washingtonului că nu pot fi excluși din discuțiile care privesc viitorul continentului.
Negocierile de la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite
Întâlnirile programate pentru 10 și 11 noiembrie la Abu Dhabi ar urma să contribuie la identificarea unei soluții pentru războiul dintre Rusia și Ucraina, declanșat în urma invaziei ruse din februarie 2022.
Președintele american Donald Trump a promis, în acest context, un viitor acord „foarte important” cu Rusia privind Ucraina, adăugând că acesta „ar putea cuprinde întreaga Europă”. Declarațiile au generat îngrijorări în rândul Kievului și al mai multor state europene, care au avertizat împotriva unei eventuale „arhitecturi de securitate” stabilite fără participarea lor directă.
Ce rol vor avea europenii în discuțiile intermediate de Washington
Jared Kushner, trimisul președintelui american Donald Trump și ginerele acestuia, a declarat joi că Statele Unite vor menține consultări strânse cu partenerii europeni în cadrul negocierilor de la Abu Dhabi.
Acesta a adăugat că, în cazul înregistrării unor progrese, obiectivul va fi extinderea discuțiilor către un format multilateral, cu participarea directă a europenilor.