Cine este autorul masacrului de la Cracovia? Tânărul de 25 de ani, un „lup singuratic” fascinat de ideologiile de extremă dreapta

Publicat 8 nov. 2026, 07:40 Sursă Realitatea.net, tvp

Noi detalii ies la iveală despre autorul celui mai grav atac armat din istoria recentă a Poloniei. Tânărul care a ucis șase persoane și a rănit alte 16 în centrul istoric al Cracoviei era cunoscut pentru convingerile sale radicale și ultranaționaliste, iar anchetatorii iau în calcul o motivație extremistă, potrivit declarațiilor făcute de oficialii polonezi.

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