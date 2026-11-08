Cine este autorul masacrului de la Cracovia? Tânărul de 25 de ani, un „lup singuratic” fascinat de ideologiile de extremă dreapta

Noi detalii ies la iveală despre autorul celui mai grav atac armat din istoria recentă a Poloniei. Tânărul care a ucis șase persoane și a rănit alte 16 în centrul istoric al Cracoviei era cunoscut pentru convingerile sale radicale și ultranaționaliste, iar anchetatorii iau în calcul o motivație extremistă, potrivit declarațiilor făcute de oficialii polonezi.
Suspectul este un cetățean polonez în vârstă de 25 de ani, care a acționat singur, potrivit poliției. Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat că toate informațiile deținute până acum indică faptul că atacatorul era „fascinat de ideologiile de extremă dreapta” și avea opinii „foarte radicale” și „ultranaționaliste”, potrivit televiziunii de stat TVP.
Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, au calificat atacul drept un act de terorism. Ancheta se concentrează acum pe activitatea online a suspectului, eventualele sale contacte din mediile extremiste și motivele care au dus la unul dintre cele mai sângeroase atacuri armate din istoria modernă a Poloniei.
Anchetatorii au descoperit în autoturismul său mai multe arme și o cantitate mare de muniție. Autoritățile verifică acum proveniența arsenalului și modul în care acesta a ajuns în posesia suspectului. Ministrul de Interne a precizat că tatăl atacatorului deținea legal mai multe arme de foc, iar una dintre ipotezele investigate este că o parte dintre acestea ar fi fost folosite în atac.