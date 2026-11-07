Donald Trump anunță un "mare și frumos acord" între Rusia și Ucraina: „Ar putea privi întreaga Europă”

Președintele Donald Trump susține că Rusia și Ucraina sunt mai aproape ca niciodată de un acord de pace. Declarația a fost făcută după o întâlnire la Casa Albă cu Kirill Dmitriev, emisarul președintelui rus Vladimir Putin. Trump a refuzat să ofere detalii despre conținutul discuțiilor, însă a lăsat să se înțeleagă că negocierile au avansat semnificativ.
Președintele american a declarat că poartă deja discuții intense cu toate părțile implicate și a sugerat că înțelegerea aflată în pregătire nu va viza doar războiul din Ucraina, ci ar putea redefini securitatea întregii Europe, scrie Politico.
Întâlnirea a avut loc în marja unui eveniment găzduit de Prima Doamnă, Melania Trump, dedicat armistițiului temporar negociat în orașul ucrainean Oleshki. Deși la eveniment au participat oficiali ruși și ucraineni, Trump a precizat că s-a întâlnit doar cu Dmitriev.
Trump: „Va fi un acord mare și frumos”
Întrebat despre discuțiile purtate, Trump a refuzat să ofere detalii, însă a lăsat să se înțeleagă că negocierile au avansat semnificativ.
„Nu vă pot spune ce am discutat. Dar vă spun că va exista un acord. Va fi un acord mare. Va implica mai mult decât Ucraina și aș putea spune chiar că ar putea implica întreaga Europă”, a declarat liderul american.
Trump a adăugat că rezultatul negocierilor îi va mulțumi pe toți actorii implicați, descriind viitoarea înțelegere drept „un acord mare și frumos”.
Jared Kushner vorbește despre o nouă arhitectură de securitate europeană
La o zi după declarațiile președintelui american, ginerele său și emisarul diplomatic al administrației, Jared Kushner, a afirmat că Trump a discutat cu mai mulți lideri europeni despre necesitatea unei „arhitecturi de securitate europene mai extinse”, care să creeze condițiile pentru o pace durabilă.
„Obiectivul nostru este să dezvoltăm aranjamente practice care să răspundă preocupărilor de securitate ale tuturor părților, să reducă riscul unor conflicte viitoare și să creeze un mediu de securitate mai stabil și mai predictibil”, a transmis Kushner.
Negocieri importante la Abu Dhabi
Declarațiile celor doi vin înaintea unei noi runde de negocieri de pace mediate de Statele Unite. Discuțiile sunt programate pentru 10-11 noiembrie la Abu Dhabi și vor reuni oficiali ruși și ucraineni.
Anunțul lui Trump a generat deja reacții în Europa, unde mai mulți lideri și-au exprimat îngrijorarea că eventualele înțelegeri dintre Washington și Moscova ar putea influența direct viitorul securității europene, notează si Euronews.