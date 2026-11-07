Donald Trump anunță un "mare și frumos acord" între Rusia și Ucraina: „Ar putea privi întreaga Europă”

Publicat 7 nov. 2026, 09:46 Actualizat 7 nov. 2026, 09:47

Președintele Donald Trump susține că Rusia și Ucraina sunt mai aproape ca niciodată de un acord de pace. Declarația a fost făcută după o întâlnire la Casa Albă cu Kirill Dmitriev, emisarul președintelui rus Vladimir Putin. Trump a refuzat să ofere detalii despre conținutul discuțiilor, însă a lăsat să se înțeleagă că negocierile au avansat semnificativ.

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