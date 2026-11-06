Avion prăbușit pe o autostradă din Germania. Doi oameni au murit, iar traficul a fost oprit

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 6 nov. 2026, 20:37

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit vineri după-amiază pe autostrada A2, în apropiere de Magdeburg. Aeronava a fost cuprinsă de flăcări, iar cei doi oameni aflați la bord au fost găsiți morți de echipele de intervenție.

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