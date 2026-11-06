Avion prăbușit pe o autostradă din Germania. Doi oameni au murit, iar traficul a fost oprit

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit vineri după-amiază pe autostrada A2, în apropiere de Magdeburg. Aeronava a fost cuprinsă de flăcări, iar cei doi oameni aflați la bord au fost găsiți morți de echipele de intervenție.
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit vineri după-amiază pe o autostradă din Germania, iar accidentul s-a soldat cu două decese. Tragedia a avut loc pe A2, în landul Saxonia-Anhalt, în apropiere de orașul Magdeburg. Aeronava a luat foc după impact, iar echipele de salvare au recuperat trupurile celor doi ocupanți. Potrivit primelor informații transmise de poliție, niciun autoturism care circula pe autostradă nu a fost implicat în accident, scrie Deutsche Welle.
Avionul s-a prăbușit pe autostrada A2 și a fost cuprins de flăcări
Accidentul aviatic s-a produs în jurul orei 14:48, pe tronsonul autostrăzii A2 dintre orașul Burg și zona de servicii Krähenberge, la nord-est de Magdeburg. Din motive care nu au fost încă stabilite, avionul a ajuns pe carosabil și s-a prăbușit.
Conform informațiilor furnizate de Poliția din Magdeburg, aeronava a fost cuprinsă de flăcări în urma impactului. Cei doi oameni aflați la bord au fost recuperați fără viață de echipele de intervenție. Autoritățile nu au comunicat deocamdată cauza accidentului.
Imaginile de la locul tragediei au surprins pompierii în timp ce stingeau resturile avionului. Aeronava, vopsită în roșu și alb, a fost distrusă în mare parte. O parte din epavă, inclusiv coada avionului, a rămas pe carosabil, în timp ce alte fragmente au ajuns pe o pantă de lângă șosea.
Trafic blocat pe sensul către Hanovra
În urma prăbușirii, autoritățile au închis circulația pe sensul de mers către Hanovra. Polițiștii, pompierii și echipajele medicale au intervenit la locul accidentului, iar operațiunile au continuat după producerea impactului.
Potrivit primelor constatări ale anchetatorilor, vehiculele care circulau pe A2 nu au fost implicate în accident. Nu au fost raportate victime în rândul participanților la trafic. Deocamdată, autoritățile nu au precizat cât timp va rămâne închis tronsonul afectat.
Autostrada A2, una dintre principalele rute de transport din Germania
Accidentul s-a produs pe una dintre cele mai importante artere rutiere ale Germaniei. Autostrada A2 asigură legătura între zona metropolitană Berlin și landul Renania de Nord-Westfalia, din vestul țării, fiind o rută esențială pentru transportul de persoane și mărfuri.
Intervenția de amploare a mobilizat echipaje de pompieri și ambulanțe din mai multe localități din apropiere, alături de poliție și alte servicii de urgență. Cauzele prăbușirii avionului urmează să fie stabilite în urma investigațiilor autorităților germane.