Un nou val de amenințări cu bombă au vizat azi, 6 noiembrie 2026, mai multe aeronave care traversau spațiul aerian european. Ungaria a ridicat de trei ori avioane de luptă pentru a escorta curse civile, după primirea unor alerte privind posibile dispozitive explozive la bord. Printre zborurile vizate s-a aflat și o cursă TAROM de la Praga spre București, care a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.
Avioane deviate și intervenții de securitate în Italia și Portugalia
Alte două curse au fost vizate de alerte în cursul dimineții. Un avion Ryanair care zbura de la Roma la Lisabona a aterizat în capitala Portugaliei în jurul orei 8:00, unde a fost declanșată o operațiune de securitate. Poliția portugheză a confirmat ulterior că amenințarea a fost o farsă.
În Italia, un avion Wizz Air care efectua cursa Praga–Roma, cu numărul W46136, a fost deviat către Veneția după o amenințare primită de turnul de control de la Fiumicino. Aeronava a aterizat fără probleme, iar polițiștii au început verificările.
Situația a fost tensionată și în Cehia. Aeroportul din Praga a confirmat că nouă zboruri au fost afectate vineri de amenințări cu bombă. Poliția a aplicat măsurile de securitate necesare, însă reprezentanții aeroportului au transmis că operațiunile nu au fost afectate în mod semnificativ.
În Franța au fost raportate alte patru amenințări care au perturbat traficul aerian al țării. Toate avioanele au aterizat în siguranță, iar echipele specializate au început verificările.
Peste 30 de aeronave, vizate de alerte în ultimele zile
Zboruri despre care s-a raportat că au fost amenințate cu bombe joi
Joi, alerte au fost raportate în mai multe țări, printre care Italia, Franța, Belgia, Bulgaria, Cehia, Polonia, România și Austria. Au fost implicate curse operate de companii precum Ryanair, Wizz Air, Aer Lingus, Finnair, LOT și Aegean Airlines.
În cazul cursei TAROM Praga–București, SRI a anunțat că Brigada Antiteroristă a efectuat verificările specifice și nu a descoperit dispozitive explozive. În Portugalia, poliția a transmis că amenințarea care a vizat zborul Ryanair Roma–Lisabona a fost o farsă.
Autoritățile din statele europene continuă anchetele pentru a stabili cine se află în spatele mesajelor și dacă incidentele au legătură între ele.