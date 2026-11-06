Publicat 6 nov. 2026, 15:35 Actualizat 6 nov. 2026, 15:41

Un nou val de amenințări cu bombă au vizat azi, 6 noiembrie 2026, mai multe aeronave care traversau spațiul aerian european. Ungaria a ridicat de trei ori avioane de luptă pentru a escorta curse civile, după primirea unor alerte privind posibile dispozitive explozive la bord. Printre zborurile vizate s-a aflat și o cursă TAROM de la Praga spre București, care a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

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