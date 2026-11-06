Trump dă vina pe alegători pentru prăbușirea bursei: „Nu aveți pe cine să dați vina decât pe voi!”

Donald Trump îi acuză pe americani că au provocat prăbușirea bursei de pe Wall Street, după ce au votat împotriva republicanilor la alegerile din 3 noiembrie. Președintele Statelor Unite a lansat un atac dur la adresa democraților și a alegătorilor, după ce piețele financiare au înregistrat una dintre cele mai puternice scăderi din ultimul an și jumătate. Indicele Nasdaq a pierdut 5,5% într-o singură zi, pe fondul temerilor privind viitorul industriei inteligenței artificiale.
Trump îi învinovățește pe alegători pentru prăbușirea bursei
Președintele american a reacționat joi seară, 5 noiembrie, după o zi în care principalele burse din Statele Unite au înregistrat pierderi masive. La numai două zile după înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului, Donald Trump a susținut că rezultatul votului este responsabil pentru scăderea piețelor financiare. Liderul de la Casa Albă i-a atacat pe democrați, folosind un termen jignitor la adresa acestora, dar și pe americanii care au ales să le ofere votul.
Mesajul vine după ce democrații au obținut o victorie importantă în alegerile legislative americane, reușind să preia controlul asupra ambelor camere ale Congresului. Înfrângerea a provocat deja reacții puternice din partea lui Donald Trump, care, imediat după scrutin, susținea că republicanii ar fi câștigat dacă numele său s-ar fi aflat pe buletinul de vot. De această dată, președintele a mers mai departe și a pus pierderile financiare în legătură directă cu opțiunile electorale ale americanilor.
Nasdaq s-a prăbușit cu 5,5%. Pierderi uriașe pentru companiile de tehnologie
Bursa americană a înregistrat joi una dintre cele mai dificile ședințe de tranzacționare din ultimele 19 luni. Indicele Nasdaq, care include numeroase companii importante din sectorul tehnologic, a închis ziua în scădere cu aproximativ 5,5%, ajungând la 24.315 puncte. Indicele S&P 500 a pierdut 4,4%, în timp ce Dow Jones Industrial Average a coborât cu peste 1.800 de puncte, echivalentul unei scăderi de 3,4%. Pierderile au fost comparabile cu cele înregistrate în aprilie 2025, când anunțurile administrației Trump privind taxele vamale au provocat turbulențe pe piețele financiare.
Cele mai afectate au fost companiile implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale și a infrastructurii necesare acestei tehnologii. Acțiunile Nvidia au scăzut cu 9,3%, în timp ce AMD a pierdut peste 17%. Investitorii se tem că victoria democraților ar putea aduce reglementări mai stricte și restricții privind dezvoltarea centrelor de date, care necesită investiții uriașe și consumă cantități importante de energie electrică. În mai multe state americane, alegătorii au susținut măsuri care limitează extinderea acestor proiecte, iar perspectiva unor noi restricții a amplificat incertitudinea din piață.
Totuși, evoluția burselor nu poate fi explicată exclusiv prin rezultatul alegerilor. Analiștii au atras atenția și asupra costurilor ridicate de finanțare, a cheltuielilor foarte mari din industria inteligenței artificiale și a îngrijorărilor privind supraevaluarea unor companii tehnologice. Aceste probleme au determinat investitorii să își reducă expunerea la acțiunile considerate mai riscante, provocând un val de vânzări care s-a extins și către alte sectoare economice.
Cu o zi înainte, Trump se lăuda cu creșterea bursei
Reacția președintelui american este cu atât mai surprinzătoare cu cât miercuri, 4 noiembrie, piețele financiare înregistraseră creșteri importante, deși rezultatele alegerilor indicau deja victoria democraților. Bursa americană avusese una dintre cele mai bune zile din ultimele luni, iar Trump se grăbise să își atribuie meritul pentru evoluția pozitivă a piețelor. Numai o zi mai târziu, după inversarea tendinței și apariția pierderilor, liderul de la Casa Albă a indicat rezultatul votului drept principala cauză a prăbușirii.
Schimbarea bruscă de pe Wall Street reflectă incertitudinea investitorilor cu privire la viitorul politicilor economice americane. Victoria democraților ar putea îngreuna promovarea unor proiecte susținute de administrația Trump, în special în domeniul tehnologiei, unde există diferențe importante privind amploarea reglementărilor. Cu toate acestea, noua majoritate democrată nu și-a început încă activitatea, iar efectele concrete ale rezultatului electoral asupra economiei depind de deciziile care vor fi adoptate ulterior.
La finalul ședinței de joi, contractele futures pentru acțiunile americane indicau noi scăderi, iar mai multe piețe asiatice erau, de asemenea, în teritoriu negativ. Evoluțiile au alimentat temerile privind continuarea perioadei de instabilitate, după ce pierderile de pe Wall Street au șters câștigurile înregistrate imediat după alegeri. În acest context, investitorii urmăresc atât deciziile politice de la Washington, cât și perspectivele industriei inteligenței artificiale, care a avut un rol major în creșterea piețelor bursiere americane.