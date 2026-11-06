Trump dă vina pe alegători pentru prăbușirea bursei: „Nu aveți pe cine să dați vina decât pe voi!”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 nov. 2026, 12:15

Donald Trump îi acuză pe americani că au provocat prăbușirea bursei de pe Wall Street, după ce au votat împotriva republicanilor la alegerile din 3 noiembrie. Președintele Statelor Unite a lansat un atac dur la adresa democraților și a alegătorilor, după ce piețele financiare au înregistrat una dintre cele mai puternice scăderi din ultimul an și jumătate. Indicele Nasdaq a pierdut 5,5% într-o singură zi, pe fondul temerilor privind viitorul industriei inteligenței artificiale.

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