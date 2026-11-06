Alertă cu bombă la Primăria Chișinău, în ziua raportului lui Ion Ceban. Ce au descoperit polițiștii

Alertă cu bombă, vineri dimineață, la sediul Primăriei Chișinău, chiar în ziua în care primarul Ion Ceban urma să prezinte bilanțul ultimilor trei ani de mandat. Edilul a anunțat incidentul pe rețelele sociale, iar polițiștii au făcut verificări pentru a stabili dacă există un pericol real. În cele din urmă, alerta s-a dovedit falsă, iar evacuarea persoanelor din clădire nu a fost necesară. Autoritățile analizează inclusiv ipoteza unei posibile provocări.
Alertă cu bombă la Primăria Chișinău. Anunțul făcut de Ion Ceban
Incidentul a fost semnalat în dimineața zilei de vineri, 6 noiembrie 2026, la sediul Primăriei municipiului Chișinău. Primarul Ion Ceban a făcut publică informația printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, subliniind că alerta a apărut într-un moment important pentru administrația locală. Edilul urma să prezinte, în aceeași zi, la Palatul Republicii, un raport privind activitatea desfășurată în cei trei ani ai actualului mandat. În mesajul său, Ceban a făcut o referire și la locul în care era programat evenimentul.
În aceeași postare, edilul a amintit și de alte incidente petrecute în timpul unor evenimente organizate de administrația municipală. Printre acestea s-au numărat reținerea unor angajați înaintea unui forum al primăriei, dar și intervenția unor autospeciale de pompieri la un concert desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale.
Ion Ceban a făcut referire și la ședința Consiliului de Securitate, programată tot vineri, la ora 10:00. Declarațiile sale au sugerat o posibilă legătură între aceste evenimente, fără să prezinte dovezi în acest sens.
Poliția confirmă că alerta a fost falsă. Evacuarea nu a fost necesară
Informația privind presupusa amenințare a fost confirmată de reprezentanții Direcției de Poliție Chișinău. Ofițerul de presă Cristina Talpă a precizat că instituția a primit o sesizare în dimineața zilei de 6 noiembrie, iar autoritățile au început verificările necesare pentru a stabili dacă în clădire exista un dispozitiv exploziv. În urma controalelor efectuate împreună cu instituțiile abilitate, oamenii legii au constatat că nu exista niciun pericol pentru persoanele aflate în sediul primăriei.
Polițiștii au stabilit că amenințarea nu se confirmă, astfel că nu a fost nevoie de evacuarea clădirii. În același timp, autoritățile examinează și posibilitatea ca sesizarea să fi reprezentat o provocare menită să creeze o situație de victimizare. Această ipoteză se află în analiză, iar Poliția nu a anunțat că ar fi identificat persoana care a transmis alerta sau că ar exista dovezi privind o asemenea intenție. Cercetările urmăresc clarificarea împrejurărilor în care a fost semnalată presupusa amenințare.
Alerta a venit în ziua în care primarul prezenta bilanțul ultimilor trei ani
Incidentul a avut loc într-o zi importantă pentru administrația capitalei Republicii Moldova. Ion Ceban programase la Palatul Republicii prezentarea raportului de activitate pentru cei trei ani ai actualului mandat, eveniment anunțat pentru ora 10:00. Raportul urma să cuprindă realizările și proiectele administrației municipale, dar și principalele direcții de dezvoltare a orașului. Alerta cu bombă a fost anunțată înaintea evenimentului, iar coincidența a fost evidențiată chiar de primar în mesajul său public.