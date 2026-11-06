Alertă cu bombă la Primăria Chișinău, în ziua raportului lui Ion Ceban. Ce au descoperit polițiștii

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 nov. 2026, 11:03

Alertă cu bombă, vineri dimineață, la sediul Primăriei Chișinău, chiar în ziua în care primarul Ion Ceban urma să prezinte bilanțul ultimilor trei ani de mandat. Edilul a anunțat incidentul pe rețelele sociale, iar polițiștii au făcut verificări pentru a stabili dacă există un pericol real. În cele din urmă, alerta s-a dovedit falsă, iar evacuarea persoanelor din clădire nu a fost necesară. Autoritățile analizează inclusiv ipoteza unei posibile provocări.

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