NATO lansează o platformă comună pentru achiziția de echipamente antidrone. Cât costă echipamentele

NATO a lansat o platformă comună prin care cele 32 de state membre pot achiziționa mai rapid echipamente și sisteme de apărare antidrone, pe fondul creșterii numărului de incidente cu drone în Europa. Inițiativa urmărește simplificarea procesului de achiziție și reducerea costurilor, printr-un mecanism asemănător unei platforme de comerț online, potrivit agenției de presă AFP. Potrivit sursei citate, fiecare dintre aceste capacităţi costă între 1,6 milioane de euro şi 25 de milioane de euro.
Anunțul a fost făcut joi, 5 noiembrie, iar noua platformă le oferă statelor membre posibilitatea de a cumpăra sau de a închiria pe termen lung echipamente antidrone evaluate și selectate în prealabil de NATO.
16 contracte semnate cu cinci companii din industria de apărare
Potrivit lui Claudio Palestini, șeful Diviziei Inovație a NATO, platforma va funcționa după un model simplificat de achiziție, asemănător experienței de tip e-commerce.
Pentru realizarea platformei, Alianța a organizat apeluri de oferte, în urma cărora au fost primite 80 de propuneri. După evaluarea soluțiilor, NATO a semnat 16 contracte cu cinci companii din industria de apărare:
Alta Ares – start-up din Franța;
Quantum Systems – Germania;
Northrop Grumman – Statele Unite;
Axon – Statele Unite;
OSL Technology – Marea Britanie.
Produsele selectate au trecut printr-o perioadă de evaluare de câteva luni și sunt acum disponibile pentru toate cele 32 de state membre NATO.
Cât costă echipamentele antidrone selectate de NATO
Sistemele incluse în platformă au prețuri cuprinse între 1,6 milioane de euro și 25 de milioane de euro, potrivit informațiilor prezentate de NATO.
Acestea oferă soluții diferite pentru detectarea și neutralizarea dronelor, printre care:
sisteme de bruiaj pentru perturbarea funcționării dronelor;
drone interceptoare, utilizate pentru neutralizarea altor aparate fără pilot;
soluții bazate pe alte tipuri de armament, inclusiv artilerie.
Echipamentele sunt destinate în special protejării frontierelor și a altor obiective strategice.
Europa, tot mai expusă incidentelor cu drone
Lansarea platformei are loc într-un context de preocupare crescută privind securitatea aeriană europeană. Lituania, Letonia și Estonia se confruntă în mod regulat cu intruziuni ale dronelor în spațiul lor aerian, iar Polonia și România au raportat, de asemenea, incidente de acest tip.
Consolidarea apărării antidrone reprezintă una dintre prioritățile Alianței. La summitul NATO de la Haga din 2025, statele membre s-au angajat să aloce cel puțin 40 de miliarde de dolari (aproximativ 37 de miliarde de euro), pe parcursul a cinci ani, pentru dezvoltarea și consolidarea capacităților de apărare împotriva dronelor.
Prin noua platformă, NATO urmărește să accelereze accesul statelor membre la tehnologii antidrone evaluate în prealabil, să simplifice procedurile de achiziție și să contribuie la consolidarea protecției frontierelor și a infrastructurii strategice.