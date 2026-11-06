NATO lansează o platformă comună pentru achiziția de echipamente antidrone. Cât costă echipamentele

Publicat 6 nov. 2026, 11:46 Actualizat 6 nov. 2026, 11:48

NATO a lansat o platformă comună prin care cele 32 de state membre pot achiziționa mai rapid echipamente și sisteme de apărare antidrone, pe fondul creșterii numărului de incidente cu drone în Europa. Inițiativa urmărește simplificarea procesului de achiziție și reducerea costurilor, printr-un mecanism asemănător unei platforme de comerț online, potrivit agenției de presă AFP. Potrivit sursei citate, fiecare dintre aceste capacităţi costă între 1,6 milioane de euro şi 25 de milioane de euro.

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