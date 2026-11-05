NATO pregătește o schimbare de tactică: ce scenarii sunt luate în calcul împotriva Rusiei

NATO analizează noi direcții de acțiune pentru consolidarea securității europene, inclusiv posibilitatea unor operațiuni militare la mare distanță, pe teritoriul Rusiei. Potrivit unei analize publicate de Wall Street Journal, oficialii militari ai Alianței consideră că dezvoltarea și utilizarea armamentului de precizie cu rază lungă de acțiune reprezintă un element important pentru descurajarea unei eventuale agresiuni ruse împotriva statelor membre.
Conflictele militare din Ucraina și Orientul Mijlociu determină NATO să își revizuiască planurile de apărare în eventualitatea unei confruntări directe cu Rusia. Noua abordare pune accent pe capacitatea Alianței de a răspunde unei agresiuni nu doar prin oprirea trupelor inamice la granițele statelor membre, ci și prin neutralizarea obiectivelor militare aflate în adâncimea teritoriului rus.
Un prim pas în această direcție a fost făcut în luna iunie, când oficiali militari de rang înalt și reprezentanți ai statelor membre NATO au participat la primul Simpozion dedicat operațiunilor de atac la mare distanță. Evenimentul a avut ca temă dezvoltarea unor capacități care să permită Alianței să descurajeze eventualele acțiuni militare ale Moscovei.
Potrivit informațiilor prezentate de The Wall Street Journal, strategia discutată urmărește să transmită Kremlinului că orice atac împotriva unui stat membru ar putea avea consecințe și asupra infrastructurii militare de pe teritoriul Rusiei. Printre obiectivele care ar putea fi vizate în cazul unui conflict se numără bazele militare, depozitele de muniție, centrele de comandă și instalațiile care susțin logistica armatei ruse.
NATO vrea să poată lovi infrastructura militară din spatele frontului
Noua concepție militară pune accent pe ceea ce specialiștii numesc descurajare prin negare. Practic, NATO urmărește să reducă posibilitatea Rusiei de a obține avantaje militare prin distrugerea sau neutralizarea capacităților care susțin o eventuală ofensivă.
Astfel, planurile nu s-ar limita la respingerea trupelor ruse în cazul unei incursiuni pe teritoriul aliat. Ar putea fi luate în calcul și operațiuni împotriva infrastructurii care permite desfășurarea și aprovizionarea forțelor militare, inclusiv obiective industriale și logistice aflate departe de linia frontului.
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus Grynkewich, a subliniat că răspunsul NATO la o eventuală agresiune nu ar presupune doar oprirea atacului, ci și distrugerea structurilor care permit forțelor ruse să continue operațiunile militare.
Sunt luate în calcul armele nucleare?
Discuțiile privind noua strategie vizează dezvoltarea capacităților convenționale de atac la distanță, nu utilizarea armamentului nuclear. Accentul cade pe sistemele de lovire de precizie, care ar putea permite neutralizarea unor ținte militare importante înainte ca acestea să fie folosite împotriva statelor NATO.
Generalul polonez Ireneusz Nowak consideră că experiența războiului din Ucraina demonstrează că simpla apărare împotriva unei invazii nu este suficientă. În opinia sa, o strategie credibilă trebuie să includă și capacitatea de a riposta împotriva structurilor care susțin agresiunea.
Oficialul militar a transmis că Rusia trebuie să înțeleagă că o eventuală acțiune împotriva NATO ar putea atrage represalii. Totodată, el a subliniat că un asemenea mesaj nu poate avea efect de descurajare fără existența unor mijloace militare concrete care să îl susțină.
Ce urmărește NATO prin noua strategie?
Prin această schimbare de abordare, Alianța urmărește să consolideze capacitatea de descurajare și să reducă riscul unei agresiuni ruse împotriva statelor membre. Ideea centrală este că Moscova trebuie să ia în calcul nu doar posibilitatea eșecului unei ofensive, ci și pierderea unor capacități militare esențiale în cazul unui conflict.
Informațiile publicate de The Wall Street Journal indică o preocupare tot mai mare a comandanților NATO pentru dezvoltarea armamentului convențional cu rază lungă de acțiune și pentru integrarea acestuia în planurile de apărare ale Alianței.